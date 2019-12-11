災害防救與神同行 不分宗教提供災民收容及疏散

台南玉井區災民收容處所及疏散交通車支援協定簽約儀式，今天上午10時30分在玉井區公所二樓大禮堂舉辦，活動全國首創宗教、寺廟、機構協助公所防災救工作，玉井北極殿、 基督教長老教會加利利宣教中心、明泉寺不僅無償提供災時災民住宿場所，天主教台南市私立德蘭啟智中心行有餘力時提供中巴供本區疏散災民時交通車使用，4個團體的愛心與神同行，協助公所做好防救災工作。

玉井區長陳新澈指出，希望透過今天的簽約儀式，讓民間資源透過公私協立方式投入防救災工作，也感謝簽約單位讓玉井區公所在防救災工作能量有效提升。

這次支源協定簽約的緣由為有鑑於莫拉克八八風災、0206地震等災害所造成建築物淹水或倒塌，為因應中長期收容安置受災戶需求，區長陳新澈走訪區內各宗教寺廟及機構單位；除了解現況及業務聯繫互助外，並協請寺廟基於佛祖神明保佑子民慈悲心、機構敦親睦鄰發揮愛心，能夠提供災民收容處所及輸送交通車。

轄區寺廟及機構響應同意無償提供，透過公私協力合作模式計有基督教長老教會加利利宣教中心提供16房間可容納51人、明泉寺提供6間9人房通舖可容納54人、玉井北極殿提供香客大樓20間10人房通舖可容納200人及天主教臺南市私立德蘭啟智中心提供18人座中巴1部，總收容災民人數可達305人，3處收容所皆備有廚房及餐廳，可提供熱食供災民食用，有效提升玉井區在災害發生時災民收容安置及載送能量。

陳新澈説，因應極端氣候及地震所帶來複合式災害；市長黃偉哲就任以來即請各區應積極整合區內防救災資源，加強公私之間支援協助，增進防救災能量；以因應災害發生時，能有效降低市民生命、身體、財產損失並讓受災戶能得到妥善的安置照護。