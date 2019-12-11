台中市大隆商圈 點燈迎聖誕

由台中市經濟發展局輔導的大隆路商店街管理委員會，將於明(12)日起舉辦「璀璨燈會耀台中．大隆點燈迎聖誕」點燈活動，每天下午5時商圈就會點燈迎聖誕，用閃亮的耶誕燈光迎接民眾到商圈吃、喝、玩、買。

大隆商圈為慶祝台中市政府舉辦「台灣燈會璀璨台中」年度燈會系列活動，今年特別結合商圈店家與街區路樹及燈柱，用閃亮的聖誕燈飾營造節慶氣氛，迎接即將到來的耶誕佳節，同步也推出聖誕優惠折扣與消費滿額活動。

大隆路商店街管理委員會表示，為結合「台灣燈會璀璨台中」，除由商圈管委會與店家共同打造聖誕街區，也會持續推動折扣與促銷活動，來帶動商機。

此外，還推廣大隆商圈音樂場域的意象，希望藉由國際樂音表演及街區氛圍營造，誘發商圈吸引力，讓民眾更認識商圈的魅力，給予商圈支持與助力。

台中市經發局表示，大隆路商圈以銷售精品居多，包含服飾、珠寶、手作藝品、時尚用品及異國美食等，極具獨特風格。

此外，大隆路商圈營造出異國風情與歐式花園風格街道，讓民眾感受悠閒舒適感，近年來更結合音樂公益和人文藝術活動，增添藝文氣息。

此次舉辦「璀璨燈會耀台中．大隆點燈迎聖誕」點燈活動，透過商圈創意展現並加入節慶元素，以彰顯商圈氛圍特色，布望能形塑商圈店家友善及優質遊客遊逛環境。