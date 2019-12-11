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原民會明年將再新增6525公頃的補償面積 4千族人受惠

2019-12-11 19:03聯合報 記者尤聰光／台東縣即時報導

原住民族委員會今、明兩天委託台東縣政府辦理「全國原住民族土地年終檢討會議」，全國200位業務主管及承辦員參加。會中原民會主委夷將‧拔路兒宣布依「原住民保留地禁伐補償條例」，明年將再新增6525公頃的補償面積，受補償族人增加4千員。

夷將‧拔路兒及台東縣長饒慶鈴蒞臨桂田酒店，頒獎108年原住民族土地業務執行績優單位及績優人員，其中，台東縣政府榮獲108年度原住民族土地管理業務績效評比特優獎、成功鎮公所榮獲108年度原住民族增劃編原住民保留地業務特優獎。

會中夷將‧拔路兒跟與會人員宣布立法院於已三讀通過並將修正名稱為「原住民保留地禁伐補償條例」，109年將再新增6525公頃的補償面積，包括水源特定區、國家公園、保護區及遊憩用地等的原住民保留地納入補償範圍，受補償的族人增加4千員。

饒慶鈴指出，台東縣府僅掌管全縣8％的土地，其他92％都屬於國有地、原保地，自79年原住民保留地開發管理辦法施行迄今，台東縣已有16484位族人取得原住民保留地的權利，不論是地上權、農育權或耕作權，甚至是協助民眾取得原住民保留地的所有權，皆有亮眼成績。

台東縣府原民處表示，鑑於原住民保留地業務涉及原住民保留地開發管理辦法、土地登記、非都市土地使用管制等專業地政法規，為使業務人員能積極協助族人辦理各項申請案件，藉由會議精進專業知能及提升服務品質，期能加速辦理原住民保留地權利回復工作。

原住民族委員會今、明兩天委託台東縣政府辦理「全國原住民族土地年終檢討會議」，並頒...
原住民族委員會今、明兩天委託台東縣政府辦理「全國原住民族土地年終檢討會議」，並頒發原住民族土地業務執行績優單位及績優人員。圖／台東縣政府提供
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原民會主委夷將‧拔路兒（左）宣布依「原住民保留地禁伐補償條例」，明年將再新增65...
原民會主委夷將‧拔路兒（左）宣布依「原住民保留地禁伐補償條例」，明年將再新增6525公頃的補償面積，受補償族人增加4千員。圖／台東縣政府提供
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原住民台東饒慶鈴

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