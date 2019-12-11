正修科大應外系年度公演 推「搖滾夏令營」尬青春

正修科大應用外語系年度公演向來備受期待，今年師生推出籌備多時的「搖滾夏令營」一劇，安排兩支舞團尬舞競爭的精彩橋段，展現年輕世代的熱血青春，12月20日下午1點與晚間7點在學校演出2場次，邀請各界「相招」前來觀賞。

「搖滾夏令營」改編自2008年迪士尼頻道原創電影，這部片子在美國首播時有近900萬名觀眾觀賞。原創劇情敘述一個充滿才華卻缺乏自信的女孩，及一名迷失自我的當紅歌手之間的愛情及自我成長歷程，但正修科大師生改編為兩大夏令營團員為爭取電視演出機會而大尬舞技的對戰，更添劇情張力。

擔任導演的許浚騰表示，劇中兩大夏令營風格迥異，一個走陽春風格、一個走現代風格，雙方為爭取勝出，在舞藝上勤下功夫。為呼應劇中角色，同學們在籌備期間卯勁練舞，展現最佳的一面。

飾演女主角的任誼華說，自己的舞技一般般，為演好角色，全力以赴，但更嚴峻的挑戰是指導老師雷卡諾要求英語對白必須「字正腔圓」，以致大家瘋狂練習發音，吃足口頭才練出正宗的美國口音。演出男主角邱昱錡個性原本害羞，但這次登台，潛力完全被開發，是意外的 收獲。