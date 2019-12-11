剩1個半月就要過年了 社福團體募款還缺7成！

距離農曆過年僅剩1個半月，但明年過年較早，加上選舉捐款排擠，社福團體募款有點「冷」，華山基金會台南地區目前常年服務經費與年菜尚缺7成，今天特別舉辦「校園齊募愛心年菜，助孤老溫飽好過年」感恩會，希望大家一起響應支持孤老年菜計畫。

華山基金會發起「愛老人愛團圓」公益活動，邀請台南市各級學校校長號召師生一起關懷孤老，以小額捐款的方式，募集愛心年菜與常年服務經費，為了感謝多所學校及幼兒園參與助老行動，今天在台南市東區舉辦「校園齊募愛心年菜，助孤老溫飽好過年」感恩會。

華山基金會表示，目前台南地區服務2千多名弱勢長輩，距離農曆年前僅剩1個半月，常年服務經費與年菜尚缺7成，希望大家一起加入守護老人行列，讓愛散播到全台每一個角落，也期盼透過青年學子的力量幫助弱勢長輩，學習助老、愛老精神，讓善的種子在校園發芽。

今天的感恩會中，由華山基金會服務的長輩、高齡97歲的劉爺爺揮毫春聯，許多校長驚訝說「年齡這麼高還能寫出這麼穩及工整漂亮的字，實在很厲害」。