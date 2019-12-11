影／陪同蘇治芬掃街拜票 卓榮泰：花生之亂危機化為契機

民進黨行動中常會今天移師雲林舉辦，替民進黨立委參選人蘇治芬、劉建國拉抬選情；黨主席卓榮泰稍早陪同蘇在虎尾掃街拜票，卓說，蘇選區選情穩定，花生之亂是把危機化為契機。

卓榮泰說 ，雲林這個選在2016年築起一道民主防線，現在的任務繼續維護防線，蘇治芬與劉建國委員就是這道防線的守護者，蘇治芬的海線選區，經過地方黨部建議與協調，人選上比較晚確定，因此現在投下比較大心力。

他表示，蘇治芬目前評估起來選情穩定，守住雲林兩個立委席次，不僅是現在目標，也是今天的到雲林的目的，這個目的直接關鍵到國會過半關鍵席次，因此在今天中常會他也鼓勵兩位委員，並特別要求黨工職配合競選總部步驟輔選，中央黨部、地方黨部也會全力做好所有輔選該有的準備，未來也會全力下來做輔選。

媒體問到花生之亂是否為蘇治芬贏過對手張嘉郡契機，卓榮泰說，一開始看到假訊息認為是危機，但經過蘇治芬、劉建國以及農委會共同努力，已經把危機轉化為契機，不過選舉各種狀況層出不窮，要防止類似假訊息發生。

而且花生事件可以看到中央跟地方需要有好的溝通橋樑，中央政策需要地方配合與執行，地方政府應負起責任，地方不僅要照顧到自己的縣民、農民，也對中央的政策貫徹下來負起一定責任。

卓榮泰表示，這次花生事件讓人遺憾，幸好蘇委員當時即刻邀請農委會下來了解事實，即時啟動補助措施，才把危機轉化成契機，相信明年大選選民的決定都是民智的，蘇委員也會向農民展示共同解決危機的能力。