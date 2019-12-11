親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

嘉市國際管樂節21日踩街 法國比利時團隊參與

2019-12-11 16:26中央社 嘉義市11日電

2019嘉義市國際管樂節21日舉辦熱鬧踩街，邀請法國、比利時、泰國、日本4組國外團隊參與，與來自全台管樂踩街隊伍一起競演。市府當天於中山路等路段將進行交通管制。

嘉義市文化局今天表示，2019嘉義市國際管樂節將於20日起至明年1月1日登場，並於21日下午辦理熱鬧踩街嘉年華活動，今年邀請到法國聲變街頭樂團、比利時Remork&Karkaba、泰國南邦易三倉管樂團、日本安城學園高等學校吹奏樂部等國外團隊一同參與。

踩街隊伍以嘉義市地標圓環噴水池為起點，由地主代表團隊嘉義女子高級中學樂旗儀隊領軍前進，50支國內外及在地創意隊伍行經中山路、吳鳳北路、民族路，最後抵達終點嘉義市立體育場，並有10支隊伍進行精彩的變換隊形演出。

嘉義市政府指出，配合國際管樂節踩街活動，21日下午將在周邊道路實施人車交通管制，踩街隊伍集結管制路段，包括中山路、西門街、新榮路、西榮街、民生北路、忠義街、國華街、文化路、光華路、公明路。

另外，管樂踩街行進交管路段，包括中山路段（自中央噴水圓環至忠孝路口）、吳鳳北路（自民權路至垂楊路口）、民族路（自成仁街至啟明路口）、啟明路西側車道（自新生路至垂楊路口）、體育路（自垂楊路至興業東路口）。

文化局指出，2019嘉義市國際管樂節其他活動詳情可至嘉義市國際管樂節官方網站查詢：http://www.chiayiband.org/，也可關注嘉義市國際管樂節臉書（Facebook）粉絲團，追蹤活動最新消息：https://www.facebook.com/chiayiband/。

嘉義文化局泰國

延伸閱讀

嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高

最「嘉」伴手禮 檳榔皂、米香餅上榜

嘉市西區運動中心案 藍簽闢建承諾書 綠批多此...

少棒／諸羅山盃破紀錄241隊 黃敏惠盼嘉義有...

相關新聞

網傳言農會拒收購花生 元長農會澄清：已收到滿倉

2019-12-11 15:51

剩1個半月就要過年了 社福團體募款還缺7成！

2019-12-11 17:40

影／陪同蘇治芬掃街拜票 卓榮泰：花生之亂危機化為契機

2019-12-11 16:25

兩套標準？為陸橋通車拆特定參選人競選看板

2019-12-11 16:11

阿里山架即時攝影機 出遊不怕天氣掃興

2019-12-11 14:26

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

台塑引進科技助農有成 一日農夫見識科技農業的力量

2019-12-11 12:02

綠營砲轟台西綠能專區泡湯 藍營反擊：扭曲事實

2019-12-11 11:31

林淵淙在馬德里發表低碳經驗 打造台南為韌性海綿城市

2019-12-11 10:14

擴大國產胡麻種植面積 乘坐式胡麻割捆一台抵24人力

2019-12-11 09:02

影／保大工友修樹跌落重創 台南警長發動募款度難關

2019-12-11 08:53

阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

2019-12-11 08:09

台南取締違法民宿 先勸導再開單

2019-12-10 23:43

雲縣道158虎尾斗南段 速限50公里

2019-12-10 23:41

環科大幼兒園 14年愛不止息／「要電鍋盼棉被」 2千童心催淚

2019-12-10 23:40

服務22年 她奪志工雙金獎

2019-12-10 23:37

嘉市西區運動中心案 藍簽闢建承諾書 綠批多此一舉

2019-12-10 23:37

參選人到校門口拉票 就怕抗議電話響起

2019-12-10 19:38

張嘉郡助理巧扮童話公主 路邊肥皂箱拜票獻幸福

2019-12-10 19:35

「阮想要抱孫！」黑函 蔡易餘：挺同婚無不可告人之處

2019-12-10 18:56

台南鐵道地景公園及雙星拱月 獲台灣景觀大獎優質獎

2019-12-10 16:01

嘉市藍綠再交鋒 盼催生西區運動中心

2019-12-10 14:06

14年愛不止息 幼兒園再度為弱勢貧童募集2千個耶誕禮

2019-12-10 12:20

未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

桃園2020元旦升旗送熊本熊秒殺 加1萬名額明10點報名

2019-12-10 17:52

影／埔里打造全台最高「玩具耶誕樹」 背後原因沉重

2019-12-10 19:32

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐綠花布

2019-12-10 20:32

台南名醫唐心北驟逝 親友病人不捨

2019-12-11 12:07

年花2.8億外埔綠能沒發半度電 盧秀燕：契約怪怪的

2019-12-11 12:31

台東市元宵神明遶境 明年恢復2天時間

2019-12-11 14:42

阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

2019-12-11 08:09

影／雖住安寧病房 廚師仍辦桌展現好身手

2019-12-10 18:24

基隆幫派又多一個 ！「市場幫」幫主是小市場咖啡

2019-12-11 11:09

侯友宜：40年前已預立醫囑 若中槍命危要妻放棄急救

2019-12-10 21:13

台南耶誕市集14、15日蕭壟登場 「如果兒童劇團」演出

2019-12-11 13:44

冠軍帽剩500頂 搶彰化秋冬國旅補助手腳要快

2019-12-10 20:31

影／善心老農年年捐 卻不知已捐了240萬元有機米

2019-12-10 19:52

基隆源遠路路面掏控出現破洞 將緊急開挖搶修

2019-12-10 18:23

「阮想要抱孫！」黑函 蔡易餘：挺同婚無不可告人之處

2019-12-10 18:56

文化部宣布終止花蓮文創園區契約 轉型辦公室2月成立

2019-12-10 19:12

嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高

2019-12-11 15:36

花蓮吉安鄉規畫建納骨牆 約可提供4500塔位

2019-12-10 19:18

民調被追上？李永萍稱對手看不到她基層里程數車尾燈

2019-12-10 18:24

她因酒駕者肇事身亡 家屬捐和解金買兩輛復康巴士

2019-12-11 12:15

屏縣議員潘淑真當選無效確定 「 落選頭」洪明江可望遞補

2019-12-11 17:02

台塑引進科技助農有成 一日農夫見識科技農業的力量

2019-12-11 12:02

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

2019-12-11 00:14

擴大國產胡麻種植面積 乘坐式胡麻割捆一台抵24人力

2019-12-11 09:02

台南取締違法民宿 先勸導再開單

2019-12-10 23:43

新北天天盯進度 希望環狀線下周履勘

2019-12-11 00:07

影／再衝一波！ 此時走草嶺古道最有機會遇見夢幻場景

2019-12-10 18:30

林德福競總設在工地遭檢舉 新北工務局依法開罰

2019-12-10 21:28

台中新地標 靜宜大學「主顧聖母堂」成打卡亮點

2019-12-10 18:32

石虎保育自治條例通過 議員「石虎保育起點不是終點」

2019-12-10 22:36

泰山收費站祕道走讀 踏循收費員之路

2019-12-10 23:54

道路封閉！水頭屋大橋拆除改建禁止通行改由一旁鋼便橋

2019-12-11 09:03

竹縣獲中央補助5060萬 將改造20所中小學廁所

2019-12-11 10:22

109年1月2日起申報…農地農用 1公頃獎1萬

2019-12-10 23:34

聖誕紅花節 桃園山城小旅行

2019-12-10 23:57

挺、罷韓遊行21日高雄齊登場 警方規畫重點警戒區

2019-12-11 16:26

雙北要達共識 北捷才砍8折優惠

2019-12-11 00:20

新北規畫遊艇近海航線 打造北台灣海洋遊樂動線

2019-12-11 12:40

藍營批判高流中心年終3.5月 高流：激勵制度至今未實施

2019-12-11 11:48

影／保大工友修樹跌落重創 台南警長發動募款度難關

2019-12-11 08:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top