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網傳言農會拒收購花生 元長農會澄清：已收到滿倉

2019-12-11 15:51聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

總統蔡英文總統昨南下雲林了解花生收購狀況，當場裁示花生購貯作業延長至12月底，網路卻傳出有農會拒絕收購花生；雲林元長鄉農會澄清，農會並沒有不配合收購，從11月配合收購已滿倉。

李美容表示，元長農會是首批配合農委會收購花生的幾個農會之一，早在11月下旬就配合收購，經過3禮拜的收購，倉庫調度已很吃緊，農會也四處借用倉庫存放花生。

她說，目前已收購90幾噸的黑金剛花生，她也已向農委會承諾，元長鄉農會的目標是收購100噸的黑金剛花生，但這次中央倉促決定，讓各農會措手不及，農會動員所有人力日夜加班協助農民收購花生，到現在已經倉滿錢盡，卻又蒙受拒絕配合的不白之冤。

李美容也無奈表示，元長鄉農會主要收購黑金剛花生，然而黑金剛較油豆還晚收成，故呈報給農委會的收購數量較其他收購油豆的單位少，而導致農委會誤會元長鄉農會的配合度較低。

雲林縣府農業處長魏聖德指出，花生收購由農委會與各農會對接，補助款項也是由中央撥款，針對農會提出倉儲不足、銷售等問題，會持續呈報給中央。

農糧署表示，針對收購政策，為強化農民團體進場收購，已針對運費、加工等費用每公斤補助11元，目前也持續輔導加工廠、合作社協助收購花生，

雲林元長鄉農會澄清，農會並沒有不配合收購，從11月配合收購已滿倉。記者李京昇／攝...
雲林元長鄉農會澄清，農會並沒有不配合收購，從11月配合收購已滿倉。記者李京昇／攝影
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