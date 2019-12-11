嘉市2到3歲幼兒家長有福了！托育補助將提高

中央政府今年托育補助0到2歲6千元，2到3歲2500元，並要求各縣市補助要有「落日條款」，讓全國統一，嘉義市原本2到3歲也加碼補助到6千，在今年7月31日退場，但中央上月宣布明年1月，2到3歲托育補助提高到6千，市府今天臨時會提出追加減預算333萬，希望今年8到12月這段空窗期，也能讓2到3歲幼兒家長有6千元補助。

市議員鄭光宏說，因落日條款，許多嘉市2到3歲幼兒的家長8月起，都只能領中央補助的2500元，多認為不公平，既然中央政府明年要提高2到3歲的補助，因此他也提案能夠補足這段空窗期。

嘉義市社會處說，一直以來努力推動友善托育環境及平價托育制度，讓嘉義市成為願生能養友善育兒城市，因此領先全國將托育補助率先加碼延長至3歲，但因配合中央政府實施我國少子女化對策計畫，嘉義市自辦0至3歲托育補助也退場。

但2到3歲公立幼幼班級數量少，家長找不到可就讀的幼兒園，只能繼續送托準公共化私立托嬰中心、居家托育人員或送私幼，中央政府今年8月1日實施的新政，將造成2到3歲階段補助減少，扶養負擔加重。