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台南動物之家換新妝 邀你陪毛孩當網美

2019-12-11 15:32聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

動物之家灣裡站有一隻很大隻很大隻的3D小狗在玩球耶！」「要不要一起揪團去看看啊？」台南市動物之家灣裡站向農委會爭取經費補助，進行園區牆面3D彩繪工程，今天揭幕。台南老街搭配巨大狗狗熱情嬉戲的3D彩繪，成為外拍的新景點，動物防疫保護處歡迎民眾陪同毛孩一起當網美。

動保處指出，台南市在全面施行零撲殺政策後，動物之家已轉型為認養基地，近年農業局動保處也陸續向中央爭取經費，進行園區修繕工程，逐年改善收容硬體設施，讓毛孩可以住的更舒適。今年度再次爭取經費，進行園區牆面3D彩繪工程，讓園區呈現更活潑、更溫暖的氛圍，成為吸引民眾休憩駐足的活動場所，讓觀賞者除了能夠欣賞有趣的藝術作品之外也能夠有好心情來認養園區內的流浪犬

動保處表示，這次共施作5個牆面，包含有灣裡站辦公室外牆、犬舍外牆、運動區二側牆面及善化站與肉品市場的緊鄰牆面；辦公室外牆以繽紛的方式來呈現小貓小狗追逐玩耍的樣子，也藉此來吸引更多的民眾觀賞。犬舍外牆背景為台南老街搭配巨大狗狗熱情嬉戲，成為有趣對比。運動區二側牆面意象為藍天白雲，小狗奔跑在綠地之中，讓視野有開闊感。

此外，台南動物保護宣傳大使「豆哥與凱娣」大型公仔娃娃也進駐園區，打造園區成為動保網紅新基地。農業局長李朝塘等人為灣裡站3D彩繪揭幕，邀請大家一起來園區拍拍照、陪陪毛孩們，分享毛孩照片，讓他們能夠盡快找到認養家庭。

動物之家善化站(善化區昌隆里東勢寮1~19號)與灣裡站(南區省躬里萬年路580巷92號)於開放時間（星期二至星期六上午9時至12時；下午1時30分至4時30分）歡迎民眾前往參觀與認養流浪犬貓，幫等家的流浪毛孩們盡份心力，給牠一輩子的歸宿，同時也歡迎對動物保護有興趣的夥伴，一起加入動物保護志工行列。

台南老街搭配巨大狗狗熱情嬉戲的3D彩繪，成為外拍的新景點，動物防疫保護處歡迎民眾...
台南老街搭配巨大狗狗熱情嬉戲的3D彩繪，成為外拍的新景點，動物防疫保護處歡迎民眾陪同毛孩一起當網美。記者邵心杰／翻攝
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農業局長李朝塘等人為灣裡站3D彩繪揭幕，邀請大家一起來園區拍拍照、陪陪毛孩們，分...
農業局長李朝塘等人為灣裡站3D彩繪揭幕，邀請大家一起來園區拍拍照、陪陪毛孩們，分享毛孩照片，讓他們能夠盡快找到認養家庭。記者邵心杰／翻攝
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台南市動保處今年度再次爭取經費，進行園區牆面3D彩繪工程，讓園區呈現更活潑、更溫...
台南市動保處今年度再次爭取經費，進行園區牆面3D彩繪工程，讓園區呈現更活潑、更溫暖的氛圍，成為吸引民眾休憩駐足的活動場所。記者邵心杰／翻攝
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認養動物之家流浪犬

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