生態賞鳥嚮導一位難求 環球科大學生搶攻生態導覽市場

雲林環球科技大學今天發表觀光學院學生競賽成果，除觀光與餐飲旅館系學生劉峰銘以精湛的果雕技藝獲得技職之光殊榮，觀光系與生態旅遊系搶攻生態導覽市場，培育學生擔任生態嚮導，不僅獲得阿里山國際賞鳥大賽第一名，及最年輕參賽獎，甚至還沒畢業已經可以接案擔任賞鳥嚮導助理。

觀光系與生態旅遊系主任陳泰安表示，國內導遊市場競爭激烈，削價競爭頻傳，但生態導覽專業性高，且專業人才少，不會有削價競爭情形，因此系上這兩年積極培訓學生賞鳥、生態導覽專業，目前已有2名學生吳玟珊、池佩玲有實際接案導覽經驗。

一直夢想著擔任領隊、導遊的學生池佩玲原本對於鳥類一竅不通，覺得小鳥都大同小異，在系上老師的鼓勵下投入生態嚮導培訓，每天清晨5點起床，直到半夜才就寢，過程非常辛苦，但老師打破她的刻板印象，不僅帶她到深山尋找珍稀鳥類，甚至帶她到臭水溝賞鳥，期盼未來透過賞鳥、生態嚮導專業，可以讓更多國際遊客愛上台灣。

學生吳玟珊在以前一直認為要拍鳥，必須要有高階的「大砲」攝影設備，但在老師的指導下，她可以輕易地用雙筒望遠鏡搭配手機就能清楚拍下鳥類的各種姿態，現在她已能夠從樹梢枝葉的晃動情形，來分辨鳥兒的位置，日前也在賞鳥馬拉松活動為國際參賽者擔任嚮導助理。

擔任生態嚮導多年的老師吳崇漢表示，台灣有600多種鳥類，其中有29種特有種，以台灣土地面積計算，密度是全球數一數二，因此每年都有許多國際遊客到台灣賞鳥，光是日前在台舉辦的賞鳥馬拉松，就吸引近千人參加。