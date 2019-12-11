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台塑引進科技助農有成 一日農夫見識科技農業的力量

2019-12-11 12:02聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

台塑委託朝陽、高雄科技大學成立農漁業輔導團隊，引進科技農耕漁養技術，輔導雲林沿海農漁民，包括遠距監控系統和農情即時通，以及土壤、施肥改造，大幅提升農漁產量和品質，更進一步協助開發行銷通路，建立安全履歷品牌，成效良好，在麥寮鄉開辦成果發表會，帶領村民下田體驗一日農夫的樂趣和辛勞。

「給魚不如給釣竿！」台塑安全衛生環保中心副總經吳宗進表示，為打造農工並重的環境，多年來委託朝陽和高雄科技大學進駐雲林沿海麥寮、台西、東勢等六輕周邊鄉鎮，進行農漁環境調查，並引進科技農漁技術，協助農漁民改造傳統的農漁耕養，獲得極高評價。

吳宗進說，極端氣候影響農業甚大，輔導團隊引進遠距監控系統、氣候即時通，讓農漁民最新、最快的農情、氣候、環境相關資訊，及早因應，減少損失，同時提供最適合雲林環境的施肥與土壤維護技術，打造優質農耕環境，提高收益。

台塑在麥寮鄉後安社區在豐安國小舉辦「幸福田園瓜の饗宴─台塑農漁輔導暨促進健康成果展」，吸引上千名民眾參加，場面盛大，除農漁產展售，長庚科技大學團隊也提供健康量測，為健康把關。並邀請都會區知名超市，同步販售雲林無毒農產，打開通路。

各社區志工媽媽大顯身手，用在地食材烹煮美味佳餚，公益標售會上，民眾爭相喊價搶購鮮美農漁產，所得捐給信義育幼院，吃安心又做愛心。

麥寮鄉長蔡長昆及六輕麥寮管理部副總陳文仰等人表揚優績農漁民，也帶領民眾下田採花生，體驗一日農夫樂，見識在台塑農漁團隊輔導下的作物，肥美又豐富。

「你看！土豆和玉米長得這麼飽滿，一定可賣好價錢」帶著一家大小來採摘農作的陳先生說，他父親也務農，今年因受雨花生減收兩三成，沒想到被人稱是風頭水尾的麥寮，所種的花生或玉米都長得這麼好，真讓人跌破眼鏡。

台塑企業助農有成，成果展交出好成績，帶領鄉民體驗一日農夫，千人下田樂淘淘。記者蔡...
台塑企業助農有成，成果展交出好成績，帶領鄉民體驗一日農夫，千人下田樂淘淘。記者蔡維斌／攝影
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台塑企業助農有成，成果展交出好成績，並為居民健康把關，和社區打成一片。記者蔡維斌...
台塑企業助農有成，成果展交出好成績，並為居民健康把關，和社區打成一片。記者蔡維斌／攝影
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台塑企業助農有成，成果展交出好成績，帶領鄉民體驗一日農夫，千人下田樂淘淘。記者蔡...
台塑企業助農有成，成果展交出好成績，帶領鄉民體驗一日農夫，千人下田樂淘淘。記者蔡維斌／攝影
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台塑企業助農有成，成果展交出好成績，帶領鄉民體驗一日農夫，千人下田樂淘淘。記者蔡...
台塑企業助農有成，成果展交出好成績，帶領鄉民體驗一日農夫，千人下田樂淘淘。記者蔡維斌／攝影
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台塑企業助農有成，成果展交出好成績，帶領鄉民體驗一日農夫，千人下田樂淘淘。記者蔡...
台塑企業助農有成，成果展交出好成績，帶領鄉民體驗一日農夫，千人下田樂淘淘。記者蔡維斌／攝影
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台塑企業助農有成，表揚績優農民。記者蔡維斌／攝影
台塑企業助農有成，表揚績優農民。記者蔡維斌／攝影
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台塑企業助農有成，成果展交出好成績，千人共同見證，齊聲喊讚。記者蔡維斌／攝影
台塑企業助農有成，成果展交出好成績，千人共同見證，齊聲喊讚。記者蔡維斌／攝影
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台塑企業助農有成，發動各縣市同步銷售麥寮好農產，所得捐助公益。記者蔡維斌／攝影
台塑企業助農有成，發動各縣市同步銷售麥寮好農產，所得捐助公益。記者蔡維斌／攝影
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