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林淵淙在馬德里發表低碳經驗 打造台南為韌性海綿城市

2019-12-11 10:14聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

台南市政府環保局長林淵淙正在西班牙首都馬德里參加聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會 (COP25)，10日發表「台南低碳城市」分享台南在減碳與調適的努力，以打造韌性海綿城市。

林淵淙在會議中分享市長黃偉哲對於低碳台南的整體發展概念，包括能源轉型、空氣治理，以及社區為本調適的經驗，並以「脫煤並進行空氣品質控管」、「溫室氣體減量」、「太陽能綠電發展」與「建立韌性海綿城市」等議題進行國際交流。有韓國企業提問，希望了解台南或台灣是否有停用化石燃料的相關政策，林淵淙說明台灣在2025年的能源轉型政策，將原本50%的燃煤降至30%、燃氣由20%提高到50%、將再生能源從近5%增至20%。

林淵淙表示，這次的會議成果豐碩，台南的經驗在國際上也獲得廣泛迴響。他說，台南太陽能光電城的計畫受到許多城市矚目，巴西的阿雷格里港市政府的代表肯定台南市的低碳政策很明確且積極、具有企圖心。台南市加速推動陽光電城2.0計畫，讓原訂2021年達到1GW的目標，提前於今年6月達標，並設定下階段目標為2022年達到2GW太陽光電設置容量，達到百分之百再生能源發電量供全部家戶用電的目標。

空氣品質治理的部分，台南以微型偵測器、無人機等先進科技，結合App的使用，全面監測空氣品質的變化，並成功增加藍天日數，減少空氣中的懸浮微粒，提升空氣品質。也透過多元管制計畫，推廣低汙染能源使用，響應「棄煤」，從101年至107年已汰換175座燃油鍋爐。另透過加嚴生煤許可，南市生煤許可量自103年逐年下降，到107年已減少2萬公噸，降低汙染排放；數據顯示，台南的PM2.5平均值從103年30.2μg/m3，改善至23.0μg/m3，改善幅度24%，持續朝向空氣品質標準 (15μg/m3)邁進。

另台南市與國際氣候發展智庫 (ICDI)共同推動的社區為本調適的計畫、推行韌性海綿城市等構面，都獲得與會城市代表及人士的肯定，認為台南市由下而上的調適政策產出，並且透過參與式預算執行的計畫可作為國際間廣泛學習參考的對象。林淵淙在會上指出，台南市作為國際城市網絡的一員，能夠在這樣的會議上貢獻並與各國分享、互相學習，是非常好的經驗，期待未來打造台南成為韌性城市以外，更希望可以協助其他城市，共同走向永續發展與韌性之路，也讓更多的國際夥伴認識台灣和台南。

台南市環保局長林淵淙（前左二）參加聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會，發表...
台南市環保局長林淵淙（前左二）參加聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約方大會，發表「台南低碳城市」。圖／台南市環保局提供
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空氣品質再生能源馬德里

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