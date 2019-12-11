擴大國產胡麻種植面積 乘坐式胡麻割捆一台抵24人力

台南胡麻產量全國第一，目前正進入採收期，但人工採收工序繁多，需耗費大量人力，台南區農業改良場引進乘坐式割捆機並改良後，估計可以機械割捆取代24個採收人力，改善採收胡麻的人力缺乏問題，提高農民種植意願，增加栽培面積。台南區農業改良場在11日、13日及20日分別於安定區、西港區及善化區辦理三場次田間觀摩會，實際於田間示範割捆機採收胡麻，有興趣的農民踴躍參加。

台南區農改場場長鄭榮瑞表示，胡麻為國內主要油料作物之一，每年需求量約4萬至5萬公噸，但國產胡麻僅占5％左右，政府自民國101年推動調整耕作制度活化農地利用計畫，將胡麻列入進口替代作物，鼓勵農民栽植胡麻，並提高胡麻自給率，胡麻栽培面積自民國101年約831公頃，至106、107年已增加至2000∼3000公頃。

唯目前胡麻栽培面臨的主要問題為勞力需求過於密集，且國內栽培品系單一，成熟蒴果具開裂性，種子易落粒，因而採收時無法機械化，造成農民栽植意願降低，面積提升有限。為解決胡麻產業各面向問題。台南區農業改良場從民國103年開始執行胡麻相關研究計畫，針對胡麻品種引進改良、栽培管理、病蟲害防治、土壤肥培等。

為解決農民採收時人力不足的問題，研發胡麻機械化採收，自國外引進乘坐式割捆機，配合國內栽培管理特性進行改良，將引進機型原本捆束裝置由1點修改成2點捆束，提高胡麻捆束位置，其採收寬度為130公分，適用於撒播或條播，畦溝距120~140公分的栽培方式，經田間反覆測驗後，乘坐式割捆機作業能力為每小時可採收0.15~0.2公頃，估算每天可採收胡麻面積約為1.2~1.6公頃，對照人工採收每人每天僅可採收0.05~0.06公頃，人機比約為24倍，也就是一輛割捆機可以取代24個人力，大幅減少胡麻採收人力成本。

為了讓農民實際了解乘坐式割捆機在田間的採收情況，及田間管理及安全用藥重點，台南區農業改良場台南安定、西港、善化等地區辦理田間觀摩會，各場次時間及地點如下，請農民踴躍參加。

第一場 12月 11日(三) 10:00 台南市安定區(李昆桓農友田區，座標：23.106687, 120.229599)

第二場 12月 13日(五) 13:30 台南市西港善化區(王永福農友田區，座標：23.12910, 120.22909)