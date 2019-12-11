阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

阿里山的雲海、瀑布、夕陽，常吸引攝影愛好者上山朝聖，但山上天氣變化大，過去常有民眾花1、2個小時上山，卻運氣不好遇到下雨或大霧，阿里山風景管理處今年6月起陸續在6個阿里山知名景點，架設24小時可360度旋轉的1080p高畫質即時影像攝影機，讓遊客上山看美景可先上網得知當地天氣狀況預作準備，不用再單靠運氣。

即時影像可以回看前12小時的畫面，阿管處還會另外剪接縮時影像放在阿管處官網及Youtube頻道上，官網也提供即時的溫度、濕度狀況，阿管處遊憩課表示，他們希望能用即時播送的方式，讓遊客在山下就能看到阿里山的美景，其中太平雲梯的攝影機架設角度，景致非常壯闊，希望能藉此吸引遊客親身上山賞景。

阿管處遊憩課表示，即時影像攝影機的構想從去年開始起案，考量網路及電力的問題，只能先架在有大景的6個景點，牛埔仔愛情大草原、觸口遊客中心、生力農場、太平雲梯、里佳資訊站，以及二延平步道，目前只剩二延平步道的攝影機還在架設中，預計明年1月完成，會再根據民眾反應決定是否增設其他景點。

陳姓攝影愛好者表示，阿管處的即時影像為喜歡上山拍照的攝影師提供很大幫助，攝影人可以根據經驗查看即時影像，判斷當天是否有大景再上山，官網上的即時時溫度與濕度方便民眾決定穿厚衣服還是帶雨具。