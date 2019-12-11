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阿里山即時美景隨時看 阿管處架360度攝影機

2019-12-11 08:09聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

阿里山的雲海、瀑布、夕陽，常吸引攝影愛好者上山朝聖，但山上天氣變化大，過去常有民眾花1、2個小時上山，卻運氣不好遇到下雨或大霧，阿里山風景管理處今年6月起陸續在6個阿里山知名景點，架設24小時可360度旋轉的1080p高畫質即時影像攝影機，讓遊客上山看美景可先上網得知當地天氣狀況預作準備，不用再單靠運氣。

即時影像可以回看前12小時的畫面，阿管處還會另外剪接縮時影像放在阿管處官網及Youtube頻道上，官網也提供即時的溫度、濕度狀況，阿管處遊憩課表示，他們希望能用即時播送的方式，讓遊客在山下就能看到阿里山的美景，其中太平雲梯的攝影機架設角度，景致非常壯闊，希望能藉此吸引遊客親身上山賞景。

阿管處遊憩課表示，即時影像攝影機的構想從去年開始起案，考量網路及電力的問題，只能先架在有大景的6個景點，牛埔仔愛情大草原、觸口遊客中心、生力農場、太平雲梯、里佳資訊站，以及二延平步道，目前只剩二延平步道的攝影機還在架設中，預計明年1月完成，會再根據民眾反應決定是否增設其他景點。

陳姓攝影愛好者表示，阿管處的即時影像為喜歡上山拍照的攝影師提供很大幫助，攝影人可以根據經驗查看即時影像，判斷當天是否有大景再上山，官網上的即時時溫度與濕度方便民眾決定穿厚衣服還是帶雨具。

梅山鄉太平村長嚴清雅表示，他是即時影像想法的提供者之一，太平雲梯雖然是非常熱門的景點，但上山需要經過36彎道，考驗駕駛本身的開車技術，遊覽車也不好上山，有即時影像之後，更多民眾可以看見太平雲梯美景，提升民眾上山意願。

阿管處目前提供牛埔仔愛情大草原、觸口遊客中心（圖）、生力農場、太平雲梯、里佳資訊...
阿管處目前提供牛埔仔愛情大草原、觸口遊客中心（圖）、生力農場、太平雲梯、里佳資訊站等5個阿里山知名景點的即時影像畫面。圖／截取自阿管處官網
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阿管處自6月起提供6處阿里山知名景點的即時影像，目前剩二延平步道的即時影像攝影機...
阿管處自6月起提供6處阿里山知名景點的即時影像，目前剩二延平步道的即時影像攝影機還在架設中，讓愛拍風景照的攝影玩家上山前可先觀察影像，預作準備。圖／陳姓攝影愛好者提供
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阿管處目前提供牛埔仔愛情大草原、觸口遊客中心、生力農場、太平雲梯（圖）、里佳資訊...
阿管處目前提供牛埔仔愛情大草原、觸口遊客中心、生力農場、太平雲梯（圖）、里佳資訊站等5個阿里山知名景點的即時影像畫面。圖／截取自阿管處官網
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阿管處目前提供牛埔仔愛情大草原、觸口遊客中心、生力農場、太平雲梯、里佳資訊站等5...
阿管處目前提供牛埔仔愛情大草原、觸口遊客中心、生力農場、太平雲梯、里佳資訊站等5個阿里山知名景點的即時影像畫面。圖／截取自阿管處官網
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阿管處的即時影像除了可以欣賞山上美景，想上山的民眾也可根據官網上提供的天氣預報決...
阿管處的即時影像除了可以欣賞山上美景，想上山的民眾也可根據官網上提供的天氣預報決定穿著及是否攜帶雨具。圖／截取自阿管處官網
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阿管處目前提供牛埔仔愛情大草原、觸口遊客中心、生力農場（圖）、太平雲梯、里佳資訊...
阿管處目前提供牛埔仔愛情大草原、觸口遊客中心、生力農場（圖）、太平雲梯、里佳資訊站等5個阿里山知名景點的即時影像畫面。圖／截取自阿管處官網
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攝影阿里山太平雲梯

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