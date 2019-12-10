知名的竹橋牛犁歌陣訪雲林 男童扮女裝演活花旦

虎科大藝文講座「湊陣來聽牛犁歌」今天在虎尾安慶國小登場，邀請列為重要文化資產保存團體的台南竹橋國小牛犁歌陣演出，安慶學生也表演「二十四節令鼓隊」迎賓，兩校交流，響應了區域資源共享與地方創生，也展現陣頭藝術的多元，場面熱鬧滾滾。

台南竹橋慶善宮牛犁歌陣，創於清咸豐六年（1856），迄今160餘年，列屬台灣重要無形文化資產，由竹橋國小師生共同傳習守護，藉由千金和佃農的即興口白，體現庶民精神和口語趣味的時代性。

竹橋國小校長謝宇笙表示，牛犁歌陣原是傳統農家情趣的歌舞小戲，演出逗趣，其中千金和佃農，長期來選任竹橋學童擔任，也是國內唯一以社區男孩裝扮花旦的藝陣，學校保留原汁原味的牛犁歌，也積極尋找跨界的表演型式，例如與秀琴歌仔戲合製戲曲，拓展藝陣表演的豐富性。

為讓大眾更親近牛犁歌陣音樂之美，台南市政府邀請創作歌手蕭閎仁，以舊曲新唱的方式改編牛犁歌〈團圓〉、〈牛犁歌〉，傳統藝師古樸厚實的嗓音，搭配蕭閎仁的溫暖的聲線，歌詩悠揚動人。

安慶國小校長林俊逸指出，歲末年終一起聽〈團圓〉，格外有味道，感謝表演團隊遠道而來，希望未來能繼續和虎尾鎮公所、虎科大及鄰近社區合作，為虎尾注入新活水。