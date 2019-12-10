參選人到校門口拉票 就怕抗議電話響起

選舉期間參選人常會利用學校運動會或上下學時段向家長拉票，並發文宣品，但各校作法不一。有的學校不歡迎，有的學校則允許參選人進入，但不能有選舉行為。有校長表示，若讓參選人進入校園，就可能會有來自家長的抗議聲音，因此都會請參選人在附近拉票即可。

台南市教育局長鄭新輝表示，依照基本教育法規定，政治宣傳是不能進入校園的，但只要參選人在校園內沒有散發文宣等選舉行為，並未規定參選人不能進入，也希望參選人能考量學校立場，多配合。鄭新輝說，民意代表是學校的最佳幫手，但到選舉時基於校園中立的的立場，校長要同意與不同意確實難為，還好台南市有好傳統，大家彼此都有默契，不致引發爭議。

台南市許多學校都在11、12月舉辦運動會，過去每到選舉年，許多參選人就會到校園內拉票，呈現政治味，近幾年校園中立的觀念抬頭，愈來愈多家長排斥參選人進入校園，即使礙於人情，也希望參選人不要有拉票等選舉行為。