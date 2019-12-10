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批美「說三道四」中共外交部：中國人權狀況 人民最有發言權

參選人到校門口拉票 就怕抗議電話響起

2019-12-10 19:38聯合報 記者鄭惠仁／台南即時報導

選舉期間參選人常會利用學校運動會或上下學時段向家長拉票，並發文宣品，但各校作法不一。有的學校不歡迎，有的學校則允許參選人進入，但不能有選舉行為。有校長表示，若讓參選人進入校園，就可能會有來自家長的抗議聲音，因此都會請參選人在附近拉票即可。

台南市教育局長鄭新輝表示，依照基本教育法規定，政治宣傳是不能進入校園的，但只要參選人在校園內沒有散發文宣等選舉行為，並未規定參選人不能進入，也希望參選人能考量學校立場，多配合。鄭新輝說，民意代表是學校的最佳幫手，但到選舉時基於校園中立的的立場，校長要同意與不同意確實難為，還好台南市有好傳統，大家彼此都有默契，不致引發爭議。

台南市許多學校都在11、12月舉辦運動會，過去每到選舉年，許多參選人就會到校園內拉票，呈現政治味，近幾年校園中立的觀念抬頭，愈來愈多家長排斥參選人進入校園，即使礙於人情，也希望參選人不要有拉票等選舉行為。

去年九合一選舉，就有某參選人利用運動會時到某國中校門口拉票，立即有家長打電話到校內抗議。這次立委選舉，也有參選人利用學校校慶，到校門口拉票，但被校方勸阻，建議能遠一點拉票。但也有學校在校慶時沒排斥參選人進入，不過，會請參選人不要公開拉票。

學校上下學時段，因家人會接送，是參選人拉票最佳時段。記者鄭惠仁／攝影
學校上下學時段，因家人會接送，是參選人拉票最佳時段。記者鄭惠仁／攝影
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九合一選舉教育局

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