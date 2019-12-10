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張嘉郡助理巧扮童話公主 路邊肥皂箱拜票獻幸福

2019-12-10 19:35聯合報 記者蔡維斌／雲林縣即時報導

立委參選人張嘉郡強調會效法童話公主的善良與勇敢，努力爭取建設，讓雲林鄉親過著快樂...
立委參選人張嘉郡強調會效法童話公主的善良與勇敢，努力爭取建設，讓雲林鄉親過著快樂幸福生活。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣立委參選人張嘉郡今天在虎尾林森路口，以肥皂箱在路邊拜票，她的4名助理巧扮成童話裡的公主，站在一旁跟著揮手，格外吸睛，張嘉郡說，她要效法童話故事公主的勇敢堅強精神，用爭取建設的具體行動，為雲林帶來幸福。

張嘉郡站在肥皂箱上，向來往的路人和車輛，拱手作揖並不時揮手拜票，不少熱情的民眾也向她揮手回應，有人更搖下車窗為她加油，張嘉郡身旁，有白雪公主、貝兒、仙度瑞拉、睡美人的童話公主，裝扮亮眼，充滿創意巧思，格外吸引路人目光。

張嘉郡說，灰姑娘遇難不放棄，依舊保持善良，終獲幸福；白雪公主不畏挫折，和七矮人過著自給自足的生活；睡美人遭逢詛咒，但百年後依然善良；貝兒家道中落，不追求名貴禮物，只選擇一朵玫瑰花；這四名童話公主，有著共同特質就是善良，她效法這些公主善的精神，辦過多場公益活動，包括兒童劇團、親子魔幻泡泡派對、科丁程式教育、公園寫生、贈書、寫作比賽、食農教育、籃球營等，用具體行動來關心親子，為雲林幸福加分。

張嘉郡說，童話公主漂亮又勇敢，克服萬難，終能找到幸福，她要運用這樣的特質，爭取建設經費，在雲林散播幸福，所以她的政見提出「青年接棒」象徵年輕活力、有能力，訴求「從土地種出幸福」讓農業大縣的雲林，展現生活新價值，改變雲林的刻板印象，共同邁向幸福的新未來。

張嘉郡說，少子化帶來更多教養的議題受到關切，她希望透過童話公主的意象，帶給鄉親幸福快樂，希望大家支持她再度進入立法院，爭取雲林「教育革新」，讓雲林孩子不輸在起跑點，更爭取合理分配教育資源、縮短城鄉差距，讓孩子過著如童話公主般的幸福生活。

立委參選人張嘉郡帶領4位助理巧扮童話公主，站在虎尾鬧區林森路口的肥皂箱向路過的人...
立委參選人張嘉郡帶領4位助理巧扮童話公主，站在虎尾鬧區林森路口的肥皂箱向路過的人和車揮手拜票，獲不少熱情支持者回應。記者蔡維斌／攝影
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立委參選人張嘉郡帶領4位助理巧扮童話公主，站在虎尾鬧區林森路口的肥皂箱向路過的人...
立委參選人張嘉郡帶領4位助理巧扮童話公主，站在虎尾鬧區林森路口的肥皂箱向路過的人和車揮手拜票，支持者也搖下車窗熱情回應。記者蔡維斌／攝影
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立委參選人張嘉郡帶領4位助理巧扮童話公主，站在虎尾鬧區林森路口的肥皂箱向路過的人...
立委參選人張嘉郡帶領4位助理巧扮童話公主，站在虎尾鬧區林森路口的肥皂箱向路過的人和車揮手拜票，獲支持者熱情回應。記者蔡維斌／攝影
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張嘉郡拜票2020選舉2020選舉雲林縣立委

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