張嘉郡助理巧扮童話公主 路邊肥皂箱拜票獻幸福

立委參選人張嘉郡強調會效法童話公主的善良與勇敢，努力爭取建設，讓雲林鄉親過著快樂幸福生活。記者蔡維斌／攝影 分享 facebook 雲林縣立委參選人張嘉郡今天在虎尾林森路口，以肥皂箱在路邊拜票，她的4名助理巧扮成童話裡的公主，站在一旁跟著揮手，格外吸睛，張嘉郡說，她要效法童話故事公主的勇敢堅強精神，用爭取建設的具體行動，為雲林帶來幸福。

張嘉郡站在肥皂箱上，向來往的路人和車輛，拱手作揖並不時揮手拜票，不少熱情的民眾也向她揮手回應，有人更搖下車窗為她加油，張嘉郡身旁，有白雪公主、貝兒、仙度瑞拉、睡美人的童話公主，裝扮亮眼，充滿創意巧思，格外吸引路人目光。

張嘉郡說，灰姑娘遇難不放棄，依舊保持善良，終獲幸福；白雪公主不畏挫折，和七矮人過著自給自足的生活；睡美人遭逢詛咒，但百年後依然善良；貝兒家道中落，不追求名貴禮物，只選擇一朵玫瑰花；這四名童話公主，有著共同特質就是善良，她效法這些公主善的精神，辦過多場公益活動，包括兒童劇團、親子魔幻泡泡派對、科丁程式教育、公園寫生、贈書、寫作比賽、食農教育、籃球營等，用具體行動來關心親子，為雲林幸福加分。

張嘉郡說，童話公主漂亮又勇敢，克服萬難，終能找到幸福，她要運用這樣的特質，爭取建設經費，在雲林散播幸福，所以她的政見提出「青年接棒」象徵年輕活力、有能力，訴求「從土地種出幸福」讓農業大縣的雲林，展現生活新價值，改變雲林的刻板印象，共同邁向幸福的新未來。