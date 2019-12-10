「阮想要抱孫！」黑函 蔡易餘：挺同婚無不可告人之處

嘉義縣海區近日出現許多布條，上頭寫著「ㄟ慘！蔡易餘提案強推同婚通過」及「阮想要抱孫！」民進黨立委蔡易餘下午在臉書粉絲專頁發文呼籲，民眾看到黑函布條就拆下來拿至總部，蔡易餘競選總部將先代為保管，待人前來認領。

蔡易餘指出，布條上署名台灣媽媽盟、台灣海邊家長聯盟、海邊新住民聯盟，經至內政部相關網站查詢後，三個聯盟都不存在，明顯是黑函，又掛在公開場所，非私人空間，明顯刻意散佈不實訊息，惡意中傷。