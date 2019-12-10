檳榔香皂、巧克力鳳梨酥和黑糖米餅 獲選為「嘉市好店」

第一屆「嘉市好店」伴手禮代言人歷經為期一個月的全民網路票選，總投票數逾2萬，從近100家業者選出29家，嘉義市長黃敏惠今天頒獎給獲選業者，黃敏惠說，希望實現「百大品牌拚經濟、百種幸福在嘉義」的政見，將嘉市打造成觀光品牌城市。

Cemas Kakanen時祐食品的「巧克力鳳梨酥」、「丹紅美人」和「巧克力蛋黃酥」等禮盒別具特色，獲選為嘉市好店等，老闆林韋伶說，開店初衷是為讓庇護工廠的身障者有謀職出路，後來日本籍的姊夫菊池祥也加入，相中台灣巧克力的潛力，研發許多產品還獲得比利時等地的巧克力大獎。

奮起福餅店的米香餅禮盒也獲選，老闆陳岱聲說，他孩子出生後，發現市面上的嬰兒米餅的鈉含量都過高，便自行研發米餅，除了沒有添加任何化學物，還製作黑糖、海苔和咖哩等口味，他是奮起湖的孩子，離家十多年，伴手禮的禮盒也融入阿里山意象，希望發揚嘉義光彩。

翔龍草健康館老闆羅憲鴻則用檳榔果實打造成手工皂，他說，祖父是檳榔批發商，他們家族靠著檳榔長大，不忍檳榔被汙名化，萃取檳榔內的兒茶素、維他命B等，製作去角質和抗氧化的手工皂，也成為最佳伴手禮。

本次近百家特色伴手禮決選邀請千萬人氣旅遊達人肉魯、南仁湖企業和嘉義大學專家組成專業評審，黃敏惠表示，除了老店轉型成功的「林聰明沙鍋魚頭」，還有9間青創新秀店家市府團隊也獲選，將會與網路人氣影音創作者「小象愛出門」合作，讓更多人知道嘉義市魅力伴手禮。