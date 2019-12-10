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嘉市藍綠再交鋒 盼催生西區運動中心

2019-12-10 14:06聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

國民黨嘉義市立委參選人傅大偉今天指出，蔡英文總統允諾闢建西區運動中心卻「跳票」，他當選後一定全力讓中央履行承諾，希望民進黨立委參選人王美惠一同簽署爭取興建的承諾書。王美惠說，感謝傅大偉，但她在議會已有提案規畫設計國民運動中心，無需「多此一舉」。

傅大偉今天在競選總部邀集嘉義市體育會理事長、市議員孫貫志等人開簽署承諾書記者會，傅大偉當場簽署承諾書。

傅大偉競選總部發言人鄭光宏說，嘉義市政府在爭取闢建西區國民運動中心，並沒有立委李俊俋在臉書上所抨擊的行政怠惰及申請疏失，而是蔡英文承諾跳票，他出示相關公文，質疑李俊俋委員「看不懂公文嗎？」

孫貫志表示，蔡英文應信守承諾，早日實現嘉義市的國民運動中心，嘉惠雲嘉南地區約50萬的人口，他深切呼籲，大家要不分黨派，共同爭取嘉義市國民運動中心。

傅大偉表示，嘉義市西區人口數14萬6多人，東區12萬多人，東區國民運動中心在107年4月啟用至今，有80萬人次體驗，使用率很高、反應也很好，顯示西區國民運動中心有其必要性。

王美惠回應，她支持興建西區國民運動中心，早已和國民黨市議員張秀華在議會臨時會上聯合提案，建請市府規劃設計西區國民運動中心，包括傅大偉等15位議會同仁都有連署。

她說，感謝傅議員對西區國民運動中心的關心，但她認為這是嘉義市的大事，除了嘉義市議會全體同仁合力促成外，也應該要尊重這次其他立委候選人，請他們共同來簽署承諾書。

她說，2020總統大選，若無懸念，蔡英文應該會連任，如果當選立委，一定會全力向總統爭取，讓西區國民運動中心盡快誕生。

國民黨嘉義市立委參選人傅大偉（右二）簽署爭取興建的承諾書，希望對手王美惠共同來爭...
國民黨嘉義市立委參選人傅大偉（右二）簽署爭取興建的承諾書，希望對手王美惠共同來爭取。記者李承穎／攝影
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國民黨嘉義市立委參選人傅大偉簽署爭取興建的承諾書，希望對手王美惠一起簽署。記者李...
國民黨嘉義市立委參選人傅大偉簽署爭取興建的承諾書，希望對手王美惠一起簽署。記者李承穎／攝影
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國民黨嘉義市立委參選人傅大偉（左二）與民進黨嘉義市立委參選人王美惠（左一）今天一...
國民黨嘉義市立委參選人傅大偉（左二）與民進黨嘉義市立委參選人王美惠（左一）今天一同出席市府活動。記者李承穎／攝影
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嘉義蔡英文李俊俋2020選舉2020選舉嘉義市立委

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