嘉市藍綠再交鋒 盼催生西區運動中心

國民黨嘉義市立委參選人傅大偉今天指出，蔡英文總統允諾闢建西區運動中心卻「跳票」，他當選後一定全力讓中央履行承諾，希望民進黨立委參選人王美惠一同簽署爭取興建的承諾書。王美惠說，感謝傅大偉，但她在議會已有提案規畫設計國民運動中心，無需「多此一舉」。

傅大偉今天在競選總部邀集嘉義市體育會理事長、市議員孫貫志等人開簽署承諾書記者會，傅大偉當場簽署承諾書。

傅大偉競選總部發言人鄭光宏說，嘉義市政府在爭取闢建西區國民運動中心，並沒有立委李俊俋在臉書上所抨擊的行政怠惰及申請疏失，而是蔡英文承諾跳票，他出示相關公文，質疑李俊俋委員「看不懂公文嗎？」

孫貫志表示，蔡英文應信守承諾，早日實現嘉義市的國民運動中心，嘉惠雲嘉南地區約50萬的人口，他深切呼籲，大家要不分黨派，共同爭取嘉義市國民運動中心。

傅大偉表示，嘉義市西區人口數14萬6多人，東區12萬多人，東區國民運動中心在107年4月啟用至今，有80萬人次體驗，使用率很高、反應也很好，顯示西區國民運動中心有其必要性。

王美惠回應，她支持興建西區國民運動中心，早已和國民黨市議員張秀華在議會臨時會上聯合提案，建請市府規劃設計西區國民運動中心，包括傅大偉等15位議會同仁都有連署。

她說，感謝傅議員對西區國民運動中心的關心，但她認為這是嘉義市的大事，除了嘉義市議會全體同仁合力促成外，也應該要尊重這次其他立委候選人，請他們共同來簽署承諾書。