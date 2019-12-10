14年愛不止息 幼兒園再度為弱勢貧童募集2千個耶誕禮

環球科技大學附設幼兒園連續14年為家扶兒童募集耶誕禮物，今年再度成功為2千名弱勢學童募集禮物，今天匯聚各界愛心，接力將耶誕禮物送上專車。記者陳雅玲／攝影 分享 facebook 環球科技大學附設幼兒園連續14年為家扶兒童募集耶誕禮物，今年再度成功為2千名弱勢學童募集禮物，今天匯聚各界愛心，接力將耶誕禮物送上專車，趕在耶誕節前，將禮物送給雲林家扶、台東家扶及馬來西亞貧童。

環科大董事長許淑敏表示，心願樹14年來能持續為家扶兒童圓夢，除感謝環球幼兒園師生的動員，還有社會各界愛心響應與支持，尤其是年年認捐心願卡的六輕麥寮管理部、雲林縣府特教科、台中市醫師夫人聯誼會、台中張雯禎小姐、斗六音樂教室葉昭吟老師、麥寮東臻工程的許小姐、高雄周柏村夫婦、高雄百慧公益協會，還有今年加入認養卡片行列的台中波錠基金會等，謝謝大家擔任家扶兒童們的天使，實現孩子的耶誕心願。

在彰化擔任幼教老師的黃資宜是環科大幼保系校友，大學曾參與心願樹活動，畢業後發願年年響應，每年都會特別認領100份選擇玩具作為心願禮物的卡片，環科大校長沈健華說，這一點一滴的力量讓心願樹能綿延不絕將愛傳出去。

來自高雄的周柏村夫婦，每年都會特別到雲林，夫婦倆一起在心願樹下挑選卡片，準備好禮物後再開車親自將禮物送達環科大，展現十足誠意，環球幼兒園執行長韋明淑說，今年約有40個小朋友許願要書包，有善心人士得知，加碼捐了50個書包，將轉贈給其他弱勢學童。