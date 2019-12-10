台南中國城改建廣場命名出爐 未來就叫做「河樂」廣場

曾被蘇富比雜誌譽為「全世界最值得期待的七大公園」之一的台南廣四廣場，日前舉辦命名活動，活動到8號截止，結果「河樂」以4025票獲選，而河樂的意思是指在環河街與康樂街之間的廣場，也有「和樂、河樂、闔樂」之意。

該廣場由荷蘭著名建築師MVRDV團隊與國內都市里人規劃設計有限公司、李麗如建築師事務所共同規劃，以「潟湖」為設計概念，規劃下凹式的親水空間，保留原中國城部分遺構作為歷史的記憶，並將地下一樓連結地面成為露天水景，水景周邊並有地下通廊步道供遊客休憩，完工後將成為市區最大親水景觀廣場；在規畫之初就曾被蘇富比雜誌認為是景觀值得期待的公園。

市府為廣場舉辦命名活動，除了「河樂」受到喜愛，第二名的「府城水都心」則以3519票落敗。而廣場目前工程已接近完工，預計明年農曆過年前就能開放。

市府指出，位於台南市中西區中正路底、運河星鑽對岸的「廣四廣場」(東起康樂街、西至環河街)，在荷據、明鄭、以及清初時期為台江內海，清中葉，臺江內海逐漸陸化淤積，於是開闢了「舊運河」以連接城區的「五條港」，五條港淤塞之後，為維繫海上運輸功能，日據時期在今安平路南側另闢「新運河」，府城區的碼頭即設在運河盲段（中正路底，也就是現在的廣四廣場），民國50年代為近海漁業的黃金時期，運河碼頭區成為全市最繁華的鬧區。

然而在70年代，運河盲段遭填平興建商業大樓「中國城」，其自1983年啟用後，成為台南市重要的商圈之一，集台南小吃之大成，還有百貨、戲院等娛樂購物場所，獨特的經營模式及建築外觀成了在地民眾不可或缺的記憶，直至1993年因海安路拓寬計畫而漸趨沒落，隨著時代變遷，並於2016年進行拆除。