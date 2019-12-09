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影／阿里山高山茶冬茶評選今登場 茶農參賽意願提高

2019-12-09 20:37聯合報 記者陳玫伶／即時報導

阿里山高山茶冬季優良茶競賽今天至13日於嘉義縣梅山農會舉行初審，邀在地茶農與專業品茶老師擔任初審評茶師，初審先挑出要淘汰的茶，經三天由專業品茶師複審評比茶葉等級後，12月15日下午2點公布清心烏龍茶及金萱茶競賽成績，29日上午9點於梅山公園停車場舉辦頒獎和展售會。

評茶師洪銀盛表示，初審首先會用6分鐘泡茶，由3位評茶師與1位專業品茶老師花8分鐘聞茶葉香氣，再運用8分鐘時間品茶，須在茶湯變冷前完成，品茶前為避免口中味道影響標準，評茶師會先用清水漱口，再一一品味茶的口感。

梅山鄉農會總幹事黃世裕表示，今年參賽的繳交點數量比去年多500多點，青心烏龍茶組1444點、金萱茶組757點，合計2201點，今年七、八月雨下得多，九月又連續乾旱，雖先澇後旱但產量不受影響，品質更優於往年，加上農會通路好，提高茶農參賽意願。

黃世裕說，評比結果出爐後，農會將各收購特等茶10台斤，其中1台斤保證價青心烏龍特等茶為6萬元、金萱茶為2萬5000元，並結合小葉種紅茶競賽一起頒獎，頒獎當天也將首次發布小葉種紅茶茶葉蛋提供現場民眾免費品嘗。

民進黨立法委員陳明文日前提出於梅山設立茶葉研究所，他表示，阿里山高山茶品牌從他擔任縣長推動至今已經打出國際知名度，近年梅山農會致力照顧茶農，努力提升茶文化產業，未來梅山茶葉改良場將設置在阿里山高山茶生長的海拔800公尺以上，與過去茶改場都在低海拔有所不同。

陳明文說，阿里山高山茶茶葉生長環境雲霧繚繞，地質堪稱全台最優，近年遊客到阿里山遊玩，不僅能品茗也能享受茶園風光，透過茶產業帶動觀光產業發展。

評茶師首先觀看茶湯是否金黃、茶葉是否呈現綠色，再聞茶香、品茶，初步挑出要淘汰的茶...
評茶師首先觀看茶湯是否金黃、茶葉是否呈現綠色，再聞茶香、品茶，初步挑出要淘汰的茶葉。記者陳玫伶／攝影
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阿里山高山茶冬季優良茶競賽今天至13日於嘉義縣梅山農會舉行初審，邀在地茶農與專業...
阿里山高山茶冬季優良茶競賽今天至13日於嘉義縣梅山農會舉行初審，邀在地茶農與專業品茶師擔任評茶師。記者陳玫伶／攝影
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阿里山高山茶冬季優良茶競賽初審評茶師會依照茶杯的擺放位置初步評比等級是否入選，蓋...
阿里山高山茶冬季優良茶競賽初審評茶師會依照茶杯的擺放位置初步評比等級是否入選，蓋子倒蓋表示淘汰。記者陳玫伶／攝影
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