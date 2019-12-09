影／阿里山高山茶冬茶評選今登場 茶農參賽意願提高

阿里山高山茶冬季優良茶競賽今天至13日於嘉義縣梅山農會舉行初審，邀在地茶農與專業品茶老師擔任初審評茶師，初審先挑出要淘汰的茶，經三天由專業品茶師複審評比茶葉等級後，12月15日下午2點公布清心烏龍茶及金萱茶競賽成績，29日上午9點於梅山公園停車場舉辦頒獎和展售會。

評茶師洪銀盛表示，初審首先會用6分鐘泡茶，由3位評茶師與1位專業品茶老師花8分鐘聞茶葉香氣，再運用8分鐘時間品茶，須在茶湯變冷前完成，品茶前為避免口中味道影響標準，評茶師會先用清水漱口，再一一品味茶的口感。

梅山鄉農會總幹事黃世裕表示，今年參賽的繳交點數量比去年多500多點，青心烏龍茶組1444點、金萱茶組757點，合計2201點，今年七、八月雨下得多，九月又連續乾旱，雖先澇後旱但產量不受影響，品質更優於往年，加上農會通路好，提高茶農參賽意願。

黃世裕說，評比結果出爐後，農會將各收購特等茶10台斤，其中1台斤保證價青心烏龍特等茶為6萬元、金萱茶為2萬5000元，並結合小葉種紅茶競賽一起頒獎，頒獎當天也將首次發布小葉種紅茶茶葉蛋提供現場民眾免費品嘗。

民進黨立法委員陳明文日前提出於梅山設立茶葉研究所，他表示，阿里山高山茶品牌從他擔任縣長推動至今已經打出國際知名度，近年梅山農會致力照顧茶農，努力提升茶文化產業，未來梅山茶葉改良場將設置在阿里山高山茶生長的海拔800公尺以上，與過去茶改場都在低海拔有所不同。