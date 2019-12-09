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雲林熱舞大賽歡樂上場 張嘉郡用舞與年輕人對話

2019-12-09 18:59聯合報 記者蔡維斌李京昇／即時報導

迎接耶誕，雲林縣青埔教育基金會以舞和年輕人對話，晚間在虎尾鬧區中心圓環開辦一場盛大的「Chill Fight Yunlin Freestyle Battle! 雲林揪鬪 熱舞爭霸」街舞大賽，邀請知名嘻哈廠牌及DJ表演，震撼的熱舞，全場High翻天，基金會董事長張嘉郡說，雲林難得有大型的街舞大賽，基金會給年輕人用舞對話的舞台，連當媽媽的她都感受青春熱力「太棒了！」。

雲林「舞力全開」街舞大賽在虎尾圓環停車場熱烈上場，來自各地年輕人以舞會友，讓參與的年輕舞友，感受出張嘉郡和一般政治人物不同，選擇貼近年輕人方式來交流，融入年輕流行文化，讓他們深深感受雲林也有活力。

這場由青埔教育基金會主辦的舞會，雲林縣的雲科大、虎科大及環科大三所大學的學生都來共舞，張嘉郡說，雲林首場街舞大賽，邀台北及台中知名舞團元老級老師擔任評審，此外知名饒舌樂團、電音樂團也來表演，超大鑽石競技舞台，讓參賽者盡情獻技，全場隨著電音熱舞，天愈冷，大家跳得更熱，也炒熱了虎尾的冷夜。

張嘉郡說，雲林年輕人專屬活動並不多，這次比照台北等都會區規格來辦舞賽，證明雲林也做得到。未來她會爭取打造雲林成為親子宜居城市，帶動活力新泉源，例如世棒賽戶外轉播、親子野餐、科丁程式教育等活動，這場熱舞賽象徵開創雲林的新未來。

張嘉郡開辦熱舞大賽，和年輕人快樂一起用舞對話，全場熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
張嘉郡開辦熱舞大賽，和年輕人快樂一起用舞對話，全場熱滾滾。記者蔡維斌／攝影
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張嘉郡開辦熱舞大賽，和年輕人快樂一起用舞對話。記者蔡維斌／攝影
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張嘉郡開辦熱舞大賽，和年輕人快樂一起用舞對話。記者蔡維斌／攝影
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張嘉郡開辦熱舞大賽，和年輕人快樂一起用舞對話。記者蔡維斌／攝影
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張嘉郡

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