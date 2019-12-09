「原保地」借貸大不易 山原立委參選人各提解方

原住民保留地因買賣限制嚴謹，導致原住民難以向銀行進行抵押借貸，向來是原住民頭痛問題之一。民進黨山地原住民立委參選人伍麗華盼透過立法，促進原保地運用，並建立專屬的信託機制及融資管道。國民黨山地原住民立委參選人章正輝則主張成立「原住民銀行」，不僅限於土地抵押借貸，讓全國原住民都可有合理的資金流通管道。

《原住民保留地開法管理辦法》規定原保地僅限原住民買賣，另外，因土地價值低，加上轉手不易，常使銀行避之唯恐不及。曾有族人欲申請原民會青年創業貸款，最初銀行專人初估可貸款金額約7到8百萬元，後來得知是原保地， 貸款額度馬上被下修至3百萬。

伍麗華提出「原住民保留地開發管理辦法」提升族人的土地權益，並建立原保地專屬的「信託機制」及「融資管道」，促進原保地的運用及經濟效益。

另外，也提出建立「集體所有權制度」增加部落共同持有保留地的選項，幫助部落重建傳統智慧、集體管理土地；現行制度僅有政府持有或個別族人制度，導致原保地私下買賣流入非原民手中，流失嚴重