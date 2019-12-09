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平安符、十字架結合走失晶片 嘉市府創首例

2019-12-09 18:21聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

嘉義失智老人有3千多人，市府創全台先例，以平安符和十字架結合晶片，讓老人配戴防走失，家屬透過手機APP「守護嘉億人」，就可隨時掌握老人訊息，還有現金儲值功能，供失智者搭乘公車或購物，避免現金帶在身上遭人搶騙又挨餓受凍。

嘉義市長黃敏惠今天主持啟動記者會，感謝無私的公私部門，包含國際獅子會300–D1區、嘉義城隍廟、九華山地藏庵、佛光山圓福寺、嘉義基督教醫院、天主教中華聖母社會福利基金、7-11及全家便利商店及中華電信業者等共襄盛舉，發揮自身專業相挺、合力守護嘉義人。

黃敏惠說，5年前她卸任時，有位長輩自己騎車出去，至今行蹤成謎，「車子不見、人也不見人」，最後僅得知他曾在中埔鄉加過油，卻再也找不到人，回不了家，成為家屬這輩子最大的痛。

她認為，因此市府衛生局特別運用「平安符」，來融入日常生活，同時整合警察局設有的路口監視器，以及智慧科技處建置的智慧路燈，自己從小也掛有平安符「保庇」，未來期待透過全台首創的「守護嘉憶人」服務系統，網住嘉義人的安全。

市府為顧及多種宗教信仰，與嘉義城隍廟及九華山地藏庵合作製作1500個加大版的平安符，可加入晶片，內附神明衣送給長輩，佛光山圓福寺亦捐出小佛像、小佛經。嘉義基督教醫院團隊設計能裝置載具的十字架小皮夾、天主教中華聖母社會福利基金會則捐出十字架。

黃敏惠說，過去曾推出愛心手鍊，但失智者時常忘記攜帶或容易被拔掉，衛生局幾經思考後，決定改以貼近使用者的生活習慣、宗教信仰及認同感的平安符小載具，藉此增加失智者配戴意願。

嘉義市失智老人有3千多人，市府創全台先例，以平安符和十字架結合晶片，讓老人配戴防...
嘉義市失智老人有3千多人，市府創全台先例，以平安符和十字架結合晶片，讓老人配戴防走失。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠（右）和衛生局長張耀懋（左）幫長輩配戴有晶片的平安符。記者李承穎／...
嘉義市長黃敏惠（右）和衛生局長張耀懋（左）幫長輩配戴有晶片的平安符。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠（右）等人幫長輩配戴含有晶片的平安符。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（右）等人幫長輩配戴含有晶片的平安符。記者李承穎／攝影
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嘉義失智衛生局

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