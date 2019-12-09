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19億光電區被退綠營痛心 縣府：變更開發是為更好

2019-12-09 18:15聯合報 記者蔡維斌李京昇／雲林縣即時報導

民進黨雲林縣黨部與縣議會黨團今天召開記者會痛批雲林縣政府沒與地方溝通、說明，逕自取消台西綠能專區，把中央已核定的19億元補助，硬生生拒於門外，其中包括多達17億的農水路基礎建設經費，也因而泡湯，讓台西鄉損失慘重，如今漁電共生實驗成功，給日漸蕭條的文蛤養殖一條新路可走，他們齊聲高喊「還我19億來！」。

雲林縣府則回應指出，綠能專區窒礙難行，多數地主反對，改為產業園區開發更具多元、彈性，同時研發也更為環保、低汙染、可循環的綠能產業，而非僅僅鋪設太陽能面板種電

議員廖秋萍質疑，縣府在退回19億元計畫時，難道不知道裡面有多數的經費是用來整建水路、農路的公共建設嗎？如今計畫被停，縣府難道就不用擬出配套，替台西鄉做基礎建設？讓已到手的經費就這樣白白被收回。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜也說，19億相當於雲林縣年度預算的6％，對於1、20年一直未整修的台西養殖區內道路、排給水等而言，19億的基礎建設何等重要，可說是養殖業的救命錢，但縣府為不延續前朝政策，連救命錢也捨棄，完全不顧地方發展需求，無怪乎連蔡英文總統也感到痛心。

本身也是養殖業者的台西區議員黃淑鈴更說，水產試驗所已成功完成漁電共生試驗，在光電板下養殖的文蛤，育成率高達7成，且養殖戶還有一年約四十萬元租金收入，雙重的收益保障，想參加的人愈來愈多，何況養殖區因屬工業用地，長久來申請修建農、水路相當困難，好不容易有個漁電共生好政策，卻因不同政黨就硬生生被退回，實讓人失望。

縣府建設處長李俊興說，台西綠能專區開發經費由經濟部工業局全額補助，19億是設置太陽能電廠，包括建置升壓站、埋設電網管線等工程，埋設管線時會有施工後道路排水改善，並非做為基礎建設使用。

他表示，綠能專區意願調查，952位私地主當中僅3分之1同意開發，分散式的土地利用，將變成碎片、穿孔式的工業區開發，因此在行政院政務委員張景森支持下，改為產業專區。

李俊興說，縣府團隊重新檢討將綠能專區改為產業園區，是要讓園區使用更多元、開發更彈性，同時研發「綠能產業」，而非僅僅鋪設太陽能面板種電。

他強調，縣府從來不反對綠能發電，縣府會尊重地主意願，也可推行在廠房屋頂設置太陽光電，雲林人要綠能，但更要零污染、低耗能、高附加產業進駐。

也是養殖業者的議員黃淑鈴指控雲林縣府把19億綠能專區拒絕門外，其中17億是公共建...
也是養殖業者的議員黃淑鈴指控雲林縣府把19億綠能專區拒絕門外，其中17億是公共建設，讓台西喪失改善養殖區農、水路機會。記者蔡維斌／攝影
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水產試驗所經過一年多漁電共生養殖試驗成功，日前開記者會發表成果。記者蔡維斌／攝影
水產試驗所經過一年多漁電共生養殖試驗成功，日前開記者會發表成果。記者蔡維斌／攝影
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也是養殖業者的議員黃淑鈴痛批雲林縣府拒絕綠能專區，讓台西喪失改善養殖區農、水路並...
也是養殖業者的議員黃淑鈴痛批雲林縣府拒絕綠能專區，讓台西喪失改善養殖區農、水路並增加養殖收益的機會。記者蔡維斌／攝影
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民進黨開記者會抨擊縣府拒絕開發台西綠能專區，讓19億經費硬生生被收回，並高喊口號...
民進黨開記者會抨擊縣府拒絕開發台西綠能專區，讓19億經費硬生生被收回，並高喊口號，要縣府還給台西19億。記者蔡維斌／攝影
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民進黨種電張景森

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