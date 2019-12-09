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梅山椪柑遇寒害凍傷 農委會承諾助媒合加工

2019-12-09 16:44聯合報 記者陳玫伶／即時報導

嘉義縣梅山鄉是嘉義縣柑橘類生產地之一，有農民反映近1、2天因寒流氣候影響，山區收成的椪柑有凍傷情況，農民擔心椪柑凍傷的外表不好看容易導致拍賣價下降，民進黨立法委員陳明文今天上午邀請嘉義縣政府農業處、農委會農糧署南區分署嘉義辦事處等，到梅山查看災情。

凍傷的椪柑外表有些許斑紋，雖然不影響果肉品質，但賣相不好，梅山果農表示，這些椪柑就像自己的孩子一樣，看到自己辛辛苦苦栽培的孩子長這麼大卻凍傷，心裡非常捨不得，以前採收還會邊採邊落淚。

梅山永興果菜運銷合作社理事長陳榮宗表示，椪柑的收成期為雙十節至農曆年前，現在已經接近收成後期，但最近寒流來襲，一下下雨一下出大太陽，天氣又低溫，導致剩下約3成還沒採收的椪柑有6、7成被凍傷，讓農民不知如何是好，而確切災損數量，等天氣好轉，果樹會開始落果，才能知道。

農糧署南區分署嘉義辦事處主任羅山懿表示，這次受損的椪柑大約只佔全年收成的1成8，目前椪柑的市場價格為每公斤25元至30元，農糧署會再媒合民間加工廠收購凍傷的椪柑，加工成果醬或果汁，避免流入市場影響價格。

陳明文表示，嘉義今年的椪柑酸甜好吃、市場價格也不錯，昨天接到農民的陳情，晚上與縣府討論後，今天上午就到現場查看椪柑受損情況，感謝農糧署及縣府農業處長許彰敏願意挺身協助。

梅山果農表示，這些椪柑都是自己辛辛苦苦照顧的，看到它們凍傷，心裡很捨不得。記者陳...
梅山果農表示，這些椪柑都是自己辛辛苦苦照顧的，看到它們凍傷，心裡很捨不得。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣梅山鄉的椪柑日前受寒流影響，3成未採收的椪柑有6、7成凍傷，外皮有些許斑紋...
嘉義縣梅山鄉的椪柑日前受寒流影響，3成未採收的椪柑有6、7成凍傷，外皮有些許斑紋，賣相不好。記者陳玫伶／攝影
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民進黨立委陳明文（左二）今天上午偕同農糧署南區分署嘉義辦事處主任羅山懿（左一）、...
民進黨立委陳明文（左二）今天上午偕同農糧署南區分署嘉義辦事處主任羅山懿（左一）、縣府農業處長許彰敏（右二）等人到梅山查看椪柑凍傷災情。記者陳玫伶／攝影
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民進黨立委陳明文（右二）今天上午邀梅山鄉農會總幹事黃世裕（右一）、梅山鄉長林俊謀...
民進黨立委陳明文（右二）今天上午邀梅山鄉農會總幹事黃世裕（右一）、梅山鄉長林俊謀（左二）到梅山永興果菜運銷合作社查看椪柑凍傷災情。記者陳玫伶／攝影
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椪柑嘉義農民

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