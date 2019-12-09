梅山椪柑遇寒害凍傷 農委會承諾助媒合加工

嘉義縣梅山鄉是嘉義縣柑橘類生產地之一，有農民反映近1、2天因寒流氣候影響，山區收成的椪柑有凍傷情況，農民擔心椪柑凍傷的外表不好看容易導致拍賣價下降，民進黨立法委員陳明文今天上午邀請嘉義縣政府農業處、農委會農糧署南區分署嘉義辦事處等，到梅山查看災情。

凍傷的椪柑外表有些許斑紋，雖然不影響果肉品質，但賣相不好，梅山果農表示，這些椪柑就像自己的孩子一樣，看到自己辛辛苦苦栽培的孩子長這麼大卻凍傷，心裡非常捨不得，以前採收還會邊採邊落淚。

梅山永興果菜運銷合作社理事長陳榮宗表示，椪柑的收成期為雙十節至農曆年前，現在已經接近收成後期，但最近寒流來襲，一下下雨一下出大太陽，天氣又低溫，導致剩下約3成還沒採收的椪柑有6、7成被凍傷，讓農民不知如何是好，而確切災損數量，等天氣好轉，果樹會開始落果，才能知道。

農糧署南區分署嘉義辦事處主任羅山懿表示，這次受損的椪柑大約只佔全年收成的1成8，目前椪柑的市場價格為每公斤25元至30元，農糧署會再媒合民間加工廠收購凍傷的椪柑，加工成果醬或果汁，避免流入市場影響價格。