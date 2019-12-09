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92歲嬤人生首拍畢業照 務農一輩子盼再上學

2019-12-09 15:56聯合報 記者黃晴雯／即時報導

92歲的黃楊系開心展示自己的畢業照，盼能再次上學。記者黃晴雯／攝影
92歲的黃楊系開心展示自己的畢業照，盼能再次上學。記者黃晴雯／攝影
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嘉義縣衛生局11月起分別在老化指數最高的2鄉鎮，六腳鄉及鹿草鄉辦理樂齡學堂，92歲的學員黃楊系於上午的「畢業典禮」中，興奮的拿起畢業照分享，她說，活到一把年紀，這是人生首次拍畢業照，與身旁同學們交換起各自的照片交流時，流露滿足幸福的表情。

衛生局指出，嘉義縣65歲以上老人有9萬多人，佔全縣人口數19.6%，為全台最老的縣市，分析歷年自殺死亡率以老年人高於其他年齡層，以憂鬱問題佔首要，截至11月底，以GDS-15老人憂鬱量表已篩檢9817人，達全縣65歲以上人口的百分之10，為了提供長者支持和預防性輔導，透過學堂開辦及憂鬱量表檢篩，關懷及鼓勵長輩參加團體活動，增進年長者正向情緒及幸福感。

樂齡學堂結合南華大學師生設計及帶領3周的團體課程，盼參與的長輩能學習如何放鬆身心、降低情緒壓力，同時強化生命意義、提升自我價值，課程中安排學員至熱門景點，如用九柑仔店、鹿東紅磚瓦等地，為學員穿上和服、化妝，化身為模特兒外拍，92歲的黃楊系身體硬朗，走起路相當迅速，她說，自己一輩子務農，現今仍還在路邊擺攤賣菜，只有周一前往學堂上課時，才會休息未工作，過去從未學過才藝課，人生首次上繪畫課、外拍，所有新奇的體驗都在學堂中完成，盼能再次上學。

嘉義縣衛生局今日上午在六腳鄉塗師社區辦理「銀髮樂齡，從新出發」記者會，翁章梁化身為「翁校長」為銀髮學員頒贈畢業照。翁章梁說明，今日活動除了希望讓更多人認識憂鬱症外，也鼓勵長輩多踏出家門，尋找朋友陪伴，翁章梁也強調，若罹患憂鬱症，務必尋求協助，身旁的人也需提高警覺，多多關心家人與朋友。

衛生局呼籲，民眾若有需要，歡迎多加利用衛生福利部24小時免付費專線1925，或嘉義縣社區心理衛生中心諮詢專線05-3621150，透過專業諮詢與關懷，陪伴民眾擁有健康的身心靈。

樂齡學堂的學員們今日上午舉辦「畢業典禮」，拿起人生首次外拍體驗的畢業照，各個流露...
樂齡學堂的學員們今日上午舉辦「畢業典禮」，拿起人生首次外拍體驗的畢業照，各個流露滿足幸福的表情。記者黃晴雯／攝影
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嘉義縣衛生局今日上午在六腳鄉塗師社區辦理「銀髮樂齡，從新出發」記者會，翁章梁化身...
嘉義縣衛生局今日上午在六腳鄉塗師社區辦理「銀髮樂齡，從新出發」記者會，翁章梁化身為「翁校長」為銀髮學員頒贈畢業照。記者黃晴雯／攝影
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憂鬱症翁章梁老年人老化嘉義

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