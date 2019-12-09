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防走失載具變平安符、十字架 護失智者平安回家

2019-12-09 16:02中央社 嘉義市9日電

嘉義市政府九日發表「守護嘉憶人」服務系統，佛光山圓福寺督導鄭榮賢（左二）代表致贈...
嘉義市政府九日發表「守護嘉憶人」服務系統，佛光山圓福寺督導鄭榮賢（左二）代表致贈佛像卡，由嘉義市長黃敏惠（右二）代表接受。 中央社
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嘉義衛生局預防失智長輩走失，利用輕巧防走失載具，結合宗教信仰配件如平安符、十字架等送給長輩，建構防走失網絡，讓走失長輩能順利、迅速找到回家的路，家屬不擔心。

嘉義市長黃敏惠今天表示，面對失智海嘯般的浪潮，防長輩走失已成為全民運動，建構防走失網絡非常重要，市府團隊建置「守護嘉憶人」服務系統，特別在市府中庭舉辦感恩記者會，感謝宗教、醫院等單位配合。

嘉義市衛生局醫政科長王鳳玉表示，失智長輩走失，總是讓心急如焚家屬擔心又害怕，早期家屬會讓長輩戴上金屬材質的走失手鍊，或購買昂貴的GPS定位手機、在失智患者所穿的衣服鞋襪繡上聯絡方式，不過，效果並不好。

王鳳玉說，衛生局為解決失智長輩家屬困擾，並減輕負擔，特別向衛生福利部申請經費，製作輕巧的防走失載具，同時利用長輩的宗教信仰，包括可裝置載具的平安符、十字架小皮夾或福袋送給長輩，讓他們願意攜帶。

王鳳玉指出，以藍芽技術降低家屬經濟負擔，低功耗藍芽為通訊基底的防走失載具為中心，透過定點式藍芽訊號接收機台及行動應用程式，不用每月繳納網路月租費；家屬平時能透過APP顯示配戴防走失載具親人的定位訊息，一旦長輩走失，可透過APP發送公告請求協助。

王鳳玉表示，防走失載具在嘉義市區先架設100座基地台，只要走失長輩路過都會有所感應，且與市區超商合作，走失長輩進入店內，有下載APP的手機就會發出聲響；避免走失長輩挨餓，載具還有一卡通金流功能。

衛生局指出，家中有走失之虞的長輩，都可向嘉義市2家失智共照中心申請防走失載具，讓走失長輩能更順利、迅速找到回家的路。

衛生局失智嘉義黃敏惠

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