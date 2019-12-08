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大心！台南勞工局結合工會 為弱勢勞工修屋滿百件

2019-12-08 20:27聯合報 記者謝進盛／即時報導

台南市政府勞工局結合各職業工會志工助弱勢修屋，市長黃偉哲（中）今天由立委郭國文（...
台南市政府勞工局結合各職業工會志工助弱勢修屋，市長黃偉哲（中）今天由立委郭國文（右二）、勞工局長王鑫基（右三）陪同，前往安定區探視修繕的第100個案。圖／台南市政府勞工局提供
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台南市政府勞工局發動各職業工會協助為弱勢勞工修繕居處，今天正好滿百件，市長黃偉哲今天探視時誠摯感謝，強調因有這群快樂的工會修繕志工不計辛勞付出，願意用他們的專業守護台南這座「有情有疼心」的城市。

安定區林姓夫妻透過里長通報，由市府勞工局招集相關志工前往家中進行會勘，林姓夫妻平日靠撿拾資源回收過日子，有二個兒子，長子因智能及視力因素無法外出工作，次子則從事臨時工工作，薪資微薄。一家人目前居住房子破爛不堪，下雨時因屋頂會漏水，需戴斗笠並穿雨衣才能睡覺，且因年久失修，牆壁隨時都有傾倒的可能。

上月經台南市泥水業職業工會志工拉開修繕序幕進行屋瓦拆除工作，陸續再由金屬、鋁製品及電氣業職業工會等志工接棒進行屋頂鋼板更換、鋁門窗裝設、化糞池安裝及泥水灌漿等施工，今由台南市木工業職業工會進行天花板輕鋼架施工，電氣業職業工會進行電線迴路配置及衛浴、燈具安裝，大家同心協力發揮所長，期盼讓林姓一家人有一個溫暖的住所。

黃偉哲今由勞工局長王鑫基、立委郭國文等人陪同，探視安定區此第100戶修繕案，將象徵安全的工安帽致贈給協助修繕的9個工會理事長，期盼志工們在修繕之餘也能守護自身安全，同時感謝志工們願意發揮所長、不計辛勞的投入，才能順利完成100戶的修繕工作。

勞工局黃偉哲

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