蔡育輝問政說明會 張世賢批民進黨同婚
國民黨台南立委第一選區立委參選人蔡育輝今天在後壁和白河連辦兩場問政說明會，同黨籍的台南市議員張世賢號召支持者相挺，現場來了近2000名鄉親，一聲聲「蔡育輝凍蒜！」炒熱選戰氣氛。
蔡育輝在熱情鄉親簇擁下進場，他說，面對民進黨執政優勢，立委這一戰絕對是硬戰，他為鄉親捍衛權益，一定拚到底。表示希望可以提高公糧的收購價格及數量，農民收益才會增加，也不願再讓溪北地區邊緣化，希望市府能更加重視溪北。
草根味十足在選區基層實力雄厚的張世賢與前縣議員龔吉本出席為蔡育輝站台。張世賢說，去年公投同性婚姻明明就反對，民進黨全面執政全面跳票，真的令人可悲。
後壁前鄉長蕭清爽也表示，後壁區每5戶就有約4戶以農為主，蔡育輝這次提出提高收購價格及數量，提高中央補助對生育補助及老年金統一發放，過去民進黨在台南做不好，前市長賴清德不進議會又落跑去當院長，在中央也沒做好，故意阻擾韓國瑜在高雄執政，只有讓韓國瑜只有當總統才能實現政見。
除了教育部前部長吳清基、台南市議會前議長李全教，前立委龐建國、台北市議員李明賢、台北市議員張斯綱也南下助講，呼籲地方鄉親父老給國民黨一個證明機會，把敢言敢衝敢為民眾權益大聲的蔡育輝送進立法院。
留言