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斜槓藥師吳嘉文 運用多年古玩收藏顛覆藥局外觀

2019-12-08 18:44聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣民雄鄉中樂街的七星藥局第二代老闆吳嘉文，平時除了藥師的工作，閒暇時間是文史收藏迷，蒐集滿滿一屋子古玩，還會特別去垃圾場找尋，將別人眼中的廢棄物當作珍寶，連兒子吳至鎧都耳濡目染，收藏文史品，日前吳嘉文為吸引吳至鎧返鄉繼承藥師衣缽，將藥局外觀打造成復古的木造房。

七星藥局外觀像咖啡廳，木造窗加上透光玻璃、洗石子外牆與復古的凸字造型招牌，門旁玄關處還佈置一區吳嘉文多年珍藏的藥品廣告娃娃及鐵製招牌等，很難讓人與一般外觀是鐵製拉門與取藥口的西藥局聯想在一起。

吳嘉文與吳至鎧父子倆希望能將興趣與工作結合，2年前開始籌備改裝藥局，由吳至鎧親自設計動線及裝潢，吳嘉文提供多年收藏的藥櫃、舊電視、廣告成藥娃娃和老舊招牌等，連門口的木頭窗框都是吳嘉文從垃圾堆裡撿回來的，而天花板上的燈座及梁柱、洗石子樓梯則是老房子本來就有的。

吳至鎧表示，藥局從七月開始改裝，因為天氣與老房子的舊裝潢、梁柱等問題直到最近才完成，雖然藥局已經開業60多年，但自從改裝之後，很多老顧客都以為他們搬家了找不到店面，不過也多了很多來拍照的客人。

吳嘉文從8歲開始看到大人抽菸丟棄的火柴盒，覺得很有價值，自此便收藏超過上百個火柴盒，吳嘉文說，他從小就對一般人覺得沒有價值的東西很敏感，會將他們留下來放進裝餅乾的鐵盒裡，不知不覺鐵盒也不夠裝，到現在都堆滿整間屋子了，但藥局裡的擺飾可能還不到吳嘉文收藏的十分之一。

七星藥局原本的外表與傳統西藥局相同，冷冰冰的鐵製拉門與取藥口，與現在充滿文創氣息...
七星藥局原本的外表與傳統西藥局相同，冷冰冰的鐵製拉門與取藥口，與現在充滿文創氣息的外觀很不同。圖／吳至鎧提供
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七星藥局入口玄關旁佈置了吳嘉文多年珍藏的藥品廣告娃娃、鐵牌招牌等。記者陳玫伶／攝...
七星藥局入口玄關旁佈置了吳嘉文多年珍藏的藥品廣告娃娃、鐵牌招牌等。記者陳玫伶／攝影
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七星藥局內的木頭藥櫃、裝飾品全都是吳嘉文多年的收藏，但還不到吳嘉文收藏品的十分之...
七星藥局內的木頭藥櫃、裝飾品全都是吳嘉文多年的收藏，但還不到吳嘉文收藏品的十分之一。記者陳玫伶／攝影
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七星藥局現在的外觀不像一般傳統藥局，其木造古樸外型與復古的凸字招牌燈，容易讓人誤...
七星藥局現在的外觀不像一般傳統藥局，其木造古樸外型與復古的凸字招牌燈，容易讓人誤以為是咖啡廳。記者陳玫伶／攝影
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七星藥局的老闆是第二代吳嘉文（中），為吸引同樣喜歡文史的兒子吳至鎧（右）回家繼承...
七星藥局的老闆是第二代吳嘉文（中），為吸引同樣喜歡文史的兒子吳至鎧（右）回家繼承，將60多年的老藥局改裝成復古模樣。記者陳玫伶／攝影
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七星藥局內的木頭藥櫃、裝飾品全都是吳嘉文多年的收藏，但還不到吳嘉文收藏品的十分之...
七星藥局內的木頭藥櫃、裝飾品全都是吳嘉文多年的收藏，但還不到吳嘉文收藏品的十分之一。記者陳玫伶／攝影
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