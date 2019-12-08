斜槓藥師吳嘉文 運用多年古玩收藏顛覆藥局外觀

嘉義縣民雄鄉中樂街的七星藥局第二代老闆吳嘉文，平時除了藥師的工作，閒暇時間是文史收藏迷，蒐集滿滿一屋子古玩，還會特別去垃圾場找尋，將別人眼中的廢棄物當作珍寶，連兒子吳至鎧都耳濡目染，收藏文史品，日前吳嘉文為吸引吳至鎧返鄉繼承藥師衣缽，將藥局外觀打造成復古的木造房。

七星藥局外觀像咖啡廳，木造窗加上透光玻璃、洗石子外牆與復古的凸字造型招牌，門旁玄關處還佈置一區吳嘉文多年珍藏的藥品廣告娃娃及鐵製招牌等，很難讓人與一般外觀是鐵製拉門與取藥口的西藥局聯想在一起。

吳嘉文與吳至鎧父子倆希望能將興趣與工作結合，2年前開始籌備改裝藥局，由吳至鎧親自設計動線及裝潢，吳嘉文提供多年收藏的藥櫃、舊電視、廣告成藥娃娃和老舊招牌等，連門口的木頭窗框都是吳嘉文從垃圾堆裡撿回來的，而天花板上的燈座及梁柱、洗石子樓梯則是老房子本來就有的。

吳至鎧表示，藥局從七月開始改裝，因為天氣與老房子的舊裝潢、梁柱等問題直到最近才完成，雖然藥局已經開業60多年，但自從改裝之後，很多老顧客都以為他們搬家了找不到店面，不過也多了很多來拍照的客人。