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張嘉郡虎尾造勢 許淑華林佳新到場站台

2019-12-08 18:01聯合報 記者李京昇／即時報導

國民黨雲林縣第一選區立法委員參選人張嘉郡，今天下午在虎尾舉行大團結造勢活動，立委許淑華、雲林縣議會議長沈宗隆、台中立委參選人林佳新等人都到場站台助講，場面相當熱鬧。

沈宗隆說，嘉郡此次競選面對對手蘇治芬，綜合起來虎尾是最關鍵的第一戰區，虎尾如果贏了三、四千票，嘉郡就有機會勝出，他問台下近百位支持者有沒有信心；台下民眾則說出要贏六千票，沈宗隆就高喊「嘉郡贏了」。

許淑華表示，民進黨執政讓花生、蒜頭只能低頭接受進口，卻銷售不出去，最近去泰國未來還要提供3個月的財力證明影本，台灣卻給別人免簽證，如此矮化自己的中央，應該要用選票來下架。

她說，從前縣長張榮味到現在縣長張麗善，還有嘉郡任職立委八年，張家在地方貢獻無數，這是大家有目共睹，期望大家明年讓嘉郡進立院。

林佳新則提到，雲林女婿韓國瑜跟雲林在地子女嘉郡要選立委跟總統，雲林是農業立縣，但中央有多個農業政策的失敗，雲林不能再貧窮下去，大家要全力支持自己的家人。

最後張嘉郡媽媽王月霞上台分享點滴，張嘉郡也提到父親張榮味入獄是政治迫害，雲林人已經給民進黨二十年的機會，蘇治芬當縣長九年和立委七年、李進勇當縣長四年，雲林人感受不到地方的進步，雲林若要進步，就支持有能力爭取建設經費的她再度進入國會。

國民黨海線立委參選人張嘉郡（前左）今天在虎尾舉辦大團結造勢活動，邀請到立委許淑華...
國民黨海線立委參選人張嘉郡（前左）今天在虎尾舉辦大團結造勢活動，邀請到立委許淑華、雲林縣議會議長沈宗隆、雲林縣長張麗善等人到場助講。記者李京昇／攝影
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國民黨海線立委參選人張嘉郡（前右）昨天舉辦虎尾大團結造勢活動，邀請到立委許淑華、...
國民黨海線立委參選人張嘉郡（前右）昨天舉辦虎尾大團結造勢活動，邀請到立委許淑華、雲林縣議會議長沈宗隆、雲林縣長張麗善等人到場助講。記者李京昇／攝影
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國民黨海線立委參選人（前左）昨天舉辦虎尾大團結造勢活動，邀請到立委許淑華（前中）...
國民黨海線立委參選人（前左）昨天舉辦虎尾大團結造勢活動，邀請到立委許淑華（前中）、雲林縣議會議長沈宗隆、雲林縣長張麗善等人到場助講。記者李京昇／攝影
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張嘉郡許淑華林佳新

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