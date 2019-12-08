立委蔡易餘1日成立2後援會 管碧玲站台：台灣人已覺醒

嘉義縣民進黨立委蔡易餘今日上午分別在義竹鄉、太保市成立與總統蔡英文的聯合後援會，多名列入民進黨不分區立委參選人皆出席站台，展現民進黨內團結精神，前來聲援的立委管碧玲指出，去年高雄市長選舉民進黨敗選，換得台灣人的覺醒，提醒大家2020總統立委選舉勿再被騙。

管碧玲特別呼籲，全世界現已擋不住網路社群假訊息及境外金錢干擾選舉，要小心應對，勿重蹈覆轍。她說，台灣像是一棵大樹，「樹頭站得住，不怕樹尾作風颱」，中國力量很大，台灣必須鎮守防線，嘉義人一定要團結穩住。

民進黨不分區立委名單排名第2，同為嘉義人的基進黨主席陳奕齊，力挺蔡易餘連任，他指出，去年高雄發生1件悲劇，未能把韓國瑜擋下來，特別向嘉義鄉道歉，2020這場選舉千萬不能讓傾向中國的候選人獲得選票，不能讓國民黨候選人有任何當選的機會。