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立委蔡易餘1日成立2後援會 管碧玲站台：台灣人已覺醒

2019-12-08 17:26聯合報 記者黃晴雯／即時報導

嘉義縣民進黨立委蔡易餘今日上午分別在義竹鄉、太保市成立與總統蔡英文的聯合後援會，多名列入民進黨不分區立委參選人皆出席站台，展現民進黨內團結精神，前來聲援的立委管碧玲指出，去年高雄市長選舉民進黨敗選，換得台灣人的覺醒，提醒大家2020總統立委選舉勿再被騙。

管碧玲特別呼籲，全世界現已擋不住網路社群假訊息及境外金錢干擾選舉，要小心應對，勿重蹈覆轍。她說，台灣像是一棵大樹，「樹頭站得住，不怕樹尾作風颱」，中國力量很大，台灣必須鎮守防線，嘉義人一定要團結穩住。

民進黨不分區立委名單排名第2，同為嘉義人的基進黨主席陳奕齊，力挺蔡易餘連任，他指出，去年高雄發生1件悲劇，未能把韓國瑜擋下來，特別向嘉義鄉道歉，2020這場選舉千萬不能讓傾向中國的候選人獲得選票，不能讓國民黨候選人有任何當選的機會。

陳奕齊強調，台灣人必須學習香港人向中共說不的決心，以選票向世界證明台灣不屬於中國的政治態度，明年的選舉不單是選票問題，而是受國際矚目，可能影響世界局勢變化，他呼籲鄉親集中選票，總統支持蔡英文連任，立委支持蔡易餘高票當選，讓台派本土的政黨在國會過半，讓全世界看到台灣以選票讓習近平踢到最痛的鐵板。

民進黨立委管碧玲牽起蔡易餘的手，高喊凍蒜連任。圖／蔡易餘競選總部提供
民進黨立委管碧玲牽起蔡易餘的手，高喊凍蒜連任。圖／蔡易餘競選總部提供
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基進黨主席陳奕齊（左二）為嘉義朴子人，上午出席民進黨立委蔡易餘（中）與總統蔡英文...
基進黨主席陳奕齊（左二）為嘉義朴子人，上午出席民進黨立委蔡易餘（中）與總統蔡英文的聯合後援會，力挺蔡易餘連任。圖／蔡易餘競選總部提供
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民進黨2020選舉嘉義縣立委2020選舉蔡易餘管碧玲

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