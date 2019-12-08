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足甘心！國際獅子會300D1區 今幫100名學子圓夢

2019-12-08 17:01聯合報 記者黃宣翰／即時報導

國際獅子會300D1區會員，每年捐贈獎學金給台南市低收入戶或家境清寒國中小優秀學生已逾20年，累計扶助學生超過千人。今年配合台南扶中心，發起「獅有情·圓童夢~青春飛翔，讓愛張揚」計劃，邀請100名學生寫下這個學期最想要的禮物，今天在台南市安平國中贈送禮物給他們，並且捐贈獎助學金，以鼓勵學生精進學業、肯定自我，未來也可以賡續獅子會熱心公益職志，服務更多人。

小佳自小生父母就未在身邊，由外婆照顧扶養至今，她相當成熟獨立，個性體貼細心，這次選擇的禮物考量寒冬的到來，家中的棉被老舊需要汰換，因此選擇實用的棉被，她捨棄小女孩喜歡時髦衣飾背包的機會，家人優先，希望讓家人度過寒冷的冬天。

小彥也是由祖母照顧扶養，個性貼心懂事，這次選擇了鞋子作為聖誕禮物，是因為秉彥正在長高，腳也都變大了，為了減輕祖母的經濟負擔，選擇有實際需要的鞋子，這樣祖母就不用再花錢了。

300-D1區總監張秀華說，長期關心弱勢族群的國際獅子會300-D1區，早年即成立關懷飢餓暨為兒童服務委員會，以各種方式幫助低收入戶、單親家庭，或家境清寒且認真向學的國中、國小優秀學生，資助他們順利完成學業，讓他們感受社會關懷，希望他們未來也能貢獻所學且回饋社會。

國際獅子會300-D1區關懷飢餓暨為兒童服務委員會主席謝欣容說，這次發起「獅有情·圓童夢~青春飛翔，讓愛張揚」計劃，分別在雲林、嘉義各舉辦一場、台南市兩場，每場邀請100名學生寫下最想要的禮物，由獅子會幫他們圓夢。

國際獅子會300D1區會員，今天在台南市安平國中捐助獎學金，鼓勵弱勢學生。圖／國...
國際獅子會300D1區會員，今天在台南市安平國中捐助獎學金，鼓勵弱勢學生。圖／國際獅子會300-D1區提供
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國際獅子會300-D1區總監張秀華，幫小朋友穿上新鞋圓夢。圖／國際獅子會300-...
國際獅子會300-D1區總監張秀華，幫小朋友穿上新鞋圓夢。圖／國際獅子會300-D1區提供
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