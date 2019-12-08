溪北建冷鏈暨運銷中心 賴惠員：有效率保存運送農產

民進黨台南市第一選區立委參選人賴惠員，今天在柳營區舉辦國政座談會，會中向鄉親說明溪北地區增建冷鏈暨運銷中心重要性，力拚帶動地方發展。

賴惠員指出，農業是溪北鄉親重要經濟來源。柳營除一般農作物外，還有乳製品以柳營鮮乳聞名全國，這些產品的品質表現都是有目共睹的。