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溪北建冷鏈暨運銷中心 賴惠員：有效率保存運送農產

2019-12-08 16:33聯合報 記者謝進盛／即時報導

民進黨台南市第一選區立委參選人賴惠員，今天在柳營區舉辦國政座談會，會中向鄉親說明溪北地區增建冷鏈暨運銷中心重要性，力拚帶動地方發展。

賴惠員指出，農業是溪北鄉親重要經濟來源。柳營除一般農作物外，還有乳製品以柳營鮮乳聞名全國，這些產品的品質表現都是有目共睹的。

賴惠員表示，農產與乳製品除品質外，最重要就是產品保鮮。在溪北地區擇地設立冷鏈暨運銷中心，是她這次競選立委政見。讓溪北蔬果、漁獲、乳製品可以更有效率保存，也透過引進運銷業者合作，打通前往全國市場通路。

民進黨台南第一選區立委參選人賴惠員（中，綠色背心者（在柳營區舉辦國政座談會，提出...
民進黨台南第一選區立委參選人賴惠員（中，綠色背心者（在柳營區舉辦國政座談會，提出溪北地區爭取興建鏈暨運銷中心。圖/賴惠員服務處提供
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賴惠員民進黨

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