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鹿草垃圾焚化廠推環保再利用 募二手衣贈弱勢團體

2019-12-08 14:56聯合報 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠上午在荷苞嶼生態園區舉辦二手衣回收活動，活動以「尋找珍愛，衣舊有愛」為主題，集結民眾及企業的善心，為家中不再需要衣物找新主人，令資源再利用，同時募集企業、社區捐款10多萬元，贈予財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立安仁家園。

鹿草焚化廠事前開放搜集二手衣物，上午二度開放社區民眾至活動地點捐贈二手衣物及募集善心捐款，現場民眾參與踴躍，共募得55箱二手衣物，已初步分類孩童及成人衣物，未來將按照各機構服務對象的需求，提供合適的二手衣。

嘉義縣環境保護局表示，鹿草垃圾焚化廠已服務18年，協助解決嘉義縣垃圾處理問題，提供便利舒適的生活環境，與在地居民互動良好，重視企業永續發展及企業責任，除了穩定焚化廠正常運轉外，更主動關懷弱勢團體及推動環境教育觀念，深耕社區，積極推廣環境教育，鼓勵民眾共同關心環境議題。

鹿草焚化廠指出，活動選在荷苞嶼生態園區溼地辦理，盼讓民眾親自體驗清淨舒適的園區，除了令人感到身心放鬆外，也透過環境學習，認識園區內人工溼地，具有淨化河川污水公用，且具有豐富的生態資源。

鹿草焚化廠表示，鹿草焚化廠與荷苞嶼生態園區為嘉義縣重要環保設施之一，除解決環保問題外，也希望打造民眾休憩空間，目前已計畫將鹿草垃圾焚化廠及荷苞嶼生態園區申請為環境教育場域認證，盼帶領民眾從生活中關心環保議題，提升環保素養。

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠上午在荷苞嶼生態園區內安排生態解說，帶領民眾認識園區內人工溼...
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠上午在荷苞嶼生態園區內安排生態解說，帶領民眾認識園區內人工溼地，除具有淨化河川污水公用，且具有豐富的生態資源。圖／嘉義縣鹿草垃圾焚化廠提供
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嘉義縣鹿草垃圾焚化廠共募得55箱二手衣物，將按照各機構服務對象的需求，提供合適的...
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠共募得55箱二手衣物，將按照各機構服務對象的需求，提供合適的二手衣。圖／嘉義縣鹿草垃圾焚化廠提供
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嘉義縣鹿草垃圾焚化廠上午在荷苞嶼生態園區舉辦二手衣回收活動，民眾熱情捐贈二手衣物...
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠上午在荷苞嶼生態園區舉辦二手衣回收活動，民眾熱情捐贈二手衣物。圖／嘉義縣鹿草垃圾焚化廠提供
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嘉義縣鹿草垃圾焚化廠回饋社區內多名村里長及理事長上午到場，共同響應捐贈善款，支持...
嘉義縣鹿草垃圾焚化廠回饋社區內多名村里長及理事長上午到場，共同響應捐贈善款，支持公益活動。圖／嘉義縣鹿草垃圾焚化廠提供
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