鹿草垃圾焚化廠推環保再利用 募二手衣贈弱勢團體

嘉義縣鹿草垃圾焚化廠上午在荷苞嶼生態園區舉辦二手衣回收活動，活動以「尋找珍愛，衣舊有愛」為主題，集結民眾及企業的善心，為家中不再需要衣物找新主人，令資源再利用，同時募集企業、社區捐款10多萬元，贈予財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立安仁家園。

鹿草焚化廠事前開放搜集二手衣物，上午二度開放社區民眾至活動地點捐贈二手衣物及募集善心捐款，現場民眾參與踴躍，共募得55箱二手衣物，已初步分類孩童及成人衣物，未來將按照各機構服務對象的需求，提供合適的二手衣。

嘉義縣環境保護局表示，鹿草垃圾焚化廠已服務18年，協助解決嘉義縣垃圾處理問題，提供便利舒適的生活環境，與在地居民互動良好，重視企業永續發展及企業責任，除了穩定焚化廠正常運轉外，更主動關懷弱勢團體及推動環境教育觀念，深耕社區，積極推廣環境教育，鼓勵民眾共同關心環境議題。

鹿草焚化廠指出，活動選在荷苞嶼生態園區溼地辦理，盼讓民眾親自體驗清淨舒適的園區，除了令人感到身心放鬆外，也透過環境學習，認識園區內人工溼地，具有淨化河川污水公用，且具有豐富的生態資源。