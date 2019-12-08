阿里山跨界偶戲演出 吸引遊客目光

嘉義民族管弦樂團與三昧堂跨界合作，今天在阿里山受鎮宮廣場，舉辦一場無舞台的偶戲演出，驚豔阿里山的遊客，甚至有陸客看到忘我，被導遊催促離開。

嘉義縣表演藝術中心與地方文化館1913阿里山舊事所，合辦「森情樂章」活動，今天上午在阿里山森林遊樂區受鎮宮廣場，舉辦嘉義民族管弦樂團與三昧堂布袋偶戲的跨界演出。

三昧堂創意總監嚴仁鴻負責戲偶的口白，以森林保育主軸，提醒大家到阿里山旅遊，要愛護森林，不要隨意攀折樹枝。嘉義民族管弦樂團負責配樂，初次合作，默契十足。

經過受鎮宮的遊客，紛紛駐足觀賞，被三昧堂華麗的戲偶吸引，爭相拍照留念，還有陸客看戲看到脫隊，被導遊催促才離開。

今天早上阿里山森林遊樂區，處處可以見結霜的景象，演出倍加辛苦，嘉義民族管弦樂團彈琵琶的團員林孟婷，還用暖暖包暖手指，她說，沒在這麼冷的天氣彈過琵琶，手都凍僵了。

嘉義縣表演藝術中心主任張世杰說，三昧堂與民族管弦樂團都是在表藝中心駐館的演藝團體，這是一場超過2000公尺高度的音樂饗宴，也是執行文化部的補助方案，讓地方的文化館，發揮其價值功能。

經營1913阿里山舊事所的阿里山賓館總經理高芳逸表示，這兩天邀請了台南藝術大學、雲林科技大學等專家學者及嘉義縣阿里山鄉、竹崎鄉光華村代表，舉辦「阿里山地方創生與森林保種復育論壇」，探討共同經營與維護阿里山有形及無形資產，「森情樂章」是包含在論壇中的活動。