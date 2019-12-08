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北台南家扶感恩市集 19歲及17歲姐弟獲選自強家庭

2019-12-08 14:07聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

北台南家扶今日在新營體育場辦舉辦「家扶感恩行動～歲末創意市集」活動，19歲與17歲姐弟黃絹恂、黃秋文，歷經雙親離異、父親過世，目前與阿嬤相依為命，課餘幫忙種龍眼，兩人不畏逆境正向迎向人生過程，獲選自強家庭殊榮。

北台南家扶今在新營體育場辦舉辦上述活動，表揚6戶自強家庭與6位孝悌兒童，同時頒發46名才藝績優獎助學金，34戶扶助家庭與42個愛心贊助單位合力設攤，提供美味小吃、義診、義剪、按摩、氣功等活動，並安排社會福利、法律、就業服務、災害防治等諮詢服務及各項趣味體驗活動，讓受扶助的968戶家庭2500餘名親子渡過歡樂時光。

獲選自強家庭分別是安定區徐筌汝、下營區陳瓊簪、永康區王津姝、永康區比旺齊林、東山區黃絹恂和黃秋文姊弟、歸仁區石漢周。另表揚6位孝悌兒童分別是下營區柯佑璇、新營區吳姿函、永康區陳均萁、新市區林思嫻、佳里區王明峰、善化區賴姵伶。

其中，住台南市東山區東原山區的黃絹恂、黃秋文姐弟，雙親離異多年，母親離家後，父親去年底因糖尿病延誤就醫併發急症病逝，目前與85歲祖母相依為命，黃絹恂在父親過世後原想休學幫助家計，目前就讀某科大正努力考取餐飲乙級證照，弟弟黃秋文就讀鄰近高中室內設計科。

黃絹恂、黃秋文說，龍眼地是親戚提供，也是家計來源，課餘就與姑姑等親戚一起照顧，然今年因氣候異常，龍眼歉收衝擊家計，希望明年老天爺庇佑。

北台南家扶今在新營體育場辦舉辦上述活動，表揚6戶自強家庭與6位孝悌兒童。圖/北台...
北台南家扶今在新營體育場辦舉辦上述活動，表揚6戶自強家庭與6位孝悌兒童。圖/北台南家扶中心提供
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獲選孝悌楷模的6名兒童。圖/北台南家扶中心提供
獲選孝悌楷模的6名兒童。圖/北台南家扶中心提供
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北台南家扶今在新營體育場辦舉辦「家扶感恩行動～歲末創意市集」活動，開幕儀式熱鬧滾...
北台南家扶今在新營體育場辦舉辦「家扶感恩行動～歲末創意市集」活動，開幕儀式熱鬧滾滾。圖/北台南家扶中心提供
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北台南家扶今在新營體育場辦舉辦「家扶感恩行動～歲末創意市集」活動，19歲與17歲...
北台南家扶今在新營體育場辦舉辦「家扶感恩行動～歲末創意市集」活動，19歲與17歲姐弟不畏逆境，黃絹恂（左）、黃秋文獲選為自強家庭殊榮。記者謝進盛/攝影
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