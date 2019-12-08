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雲林縣府與台大合推駐地農業醫師 明年起擴大服務

2019-12-08 12:40聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林是農業大縣，雲林縣政府為提升農作物與畜牧生產發展，健全病蟲害診斷即時性，特別和台灣大學合作，在縣內建立駐地植物醫師與獸醫師診斷鑑別服務，以便農友就近找專業醫師諮詢協助。

台大植醫團隊不僅在雲林各鄉鎮農會設置服務窗口，也提供現地診斷服務，由植物醫師親自到農友的田區進行全方位評估，透過現場診斷改善農作。

近日莿桐鄉有番茄青農反應，他種在溫網室的番茄果色轉色不佳，該農民說，番茄最近「花臉」轉色不均勻，經過植物醫師診斷，才得知棚內溫度調控不恰當，並調整有機肥才明顯改善。

虎尾鎮廖姓農友也有青蔥葉部黃化問題，他隨即透過即時照片讓植物醫師診斷，也請植醫師田間勘查，根據作物的病蟲害問題，提供施藥建議後，也請廖農做好田間排水避免積水降低病害發生。

另，根據資料顯示，雲林縣飼養146.2萬頭豬，占全國26.7%居冠，台大獸醫專業團隊今年8月15日進駐虎尾鋤禾館設立診斷中心，以養殖最大宗「豬」為服務。

獸醫專業團隊至今為止，有豬隻抗體診斷、駐場疾病及診斷服務，還有分子生物診斷、微生物分離鑑定及藥物敏感性試驗等項目，共服務737件養豬業者。

陳姓豬農表示，最近一兩天雲林突然下起大雨，豬舍內的又濕又冷，幾頭豬有點病懨懨，請獸醫師來幫忙，才知環境過於潮濕，引起各種病原菌的生長繁殖讓豬生病，所幸做了一些驅蟲跟在飼料中投藥才讓情況好轉。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志表示，縣府與台大團隊合作受迴響熱烈，未來將規劃3年、5年、7年中長期合作方案，除提供個別農友諮詢服務，也希望跟各大農民團體合作，增加服務人數跟面向。

他說，明年度除有農產、豬隻診斷，也將增設家禽、草食及水產動物等相關產業動物疾病診治與飼養管理，進行輔導及防治服務，提升經濟價值。

台大植醫團隊親自到農友的田區進行全方位評估。圖／雲林縣府提供
台大植醫團隊親自到農友的田區進行全方位評估。圖／雲林縣府提供
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台大植醫團隊親自到農友的田區進行全方位評估。圖／雲林縣府提供
台大植醫團隊親自到農友的田區進行全方位評估。圖／雲林縣府提供
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台大獸醫專業團隊今年8月15日進駐虎尾鋤禾館設立診斷中心，以養殖最大宗「豬」為服...
台大獸醫專業團隊今年8月15日進駐虎尾鋤禾館設立診斷中心，以養殖最大宗「豬」為服務。圖／雲林縣府提供
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