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未婚男女展現誠意優勢 破解愛情「冷暴力」

2019-12-08 12:01聯合報 記者高宇震／桃園即時報導

連日來溫度下探，很多人足不出戶，未婚或失婚男女則殷殷期望破解愛情「冷暴力」！社工人員除了用心協助外，也開解說明親密關係依附理論，希望他們早日找到互相取暖的另一半，還以111選舉候選人爭取選票為例，要展現誠意與優勢，才能勢如破竹，取得勝利。

擁有留美碩士學位，年薪近2百萬的陳姓工程師，向中壢區美滿服務中心資深社工人員提問，自己收入不差，180公分外型，有房有車，怎麼會找不到一個「除了想要、更想佔有他的女孩？」他質疑，愛神丘比特怎麼沒聽到他say hello！而且他的要求並不高，只希望女生乖巧、體貼、懂事而已。

擔任英文教職的郭姓女老師，告訴中壢區美滿服務中心主任徐乃義，她只希望找個不抽菸，身高175以上，收入比自己收入高一萬元的男生，為甚麼碰到的都是身高不夠，收入不穩的男生，台灣經濟真的這麼差嗎？

在公立大學擔任助理教授的女博士向徐乃義抱怨，好不容易找到學、經歷相當的男生，對方卻嫌她不夠漂亮，還故意說「高攀不起」，她不知道這些男生到底想什麼。

對此，徐乃義建議未婚或失偶男女不要讓壞習慣影響自己的感情路，向自己偏執的惡習say goodbye，還有如候選人般，展現自己優勢與誠意，若找到愛要說出口，不用唱古板的「望春風」，因為「想欲問伊驚歹勢，心內彈琵琶」一點用處也沒有，反而該改唱潘瑋柏最新單曲「愛你3000」或2019新歌情歌對唱「情不自禁愛上你」。

愛就大聲說出來，當然，修飾自己外在，適度提升談話內容及幽默感，更要誠懇、真誠以待，只要有心，情感大門立馬打開。

中壢美滿服務中心主任徐乃義建議，不要讓一些壞習慣影響自己的感情路！圖／中壢美滿服...
中壢美滿服務中心主任徐乃義建議，不要讓一些壞習慣影響自己的感情路！圖／中壢美滿服務中心提供
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徐乃義建議，未婚男女在聯誼活動上愛就大聲說出來。圖／中壢美滿服務中心提供
徐乃義建議，未婚男女在聯誼活動上愛就大聲說出來。圖／中壢美滿服務中心提供
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