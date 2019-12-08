「廢物變黃金」大埤三結社區讓稻草變文創

「廢物變黃金」雲林縣大埤鄉三結社區，將稻草再利用創作出稻草按摩棒、草編文創藝品，增加農民收入；社區近日舉辦稻草文化節，並利用稻草做出許多裝置藝術，讓民眾看到不同的農村風貌。

稻草文化節昨天開幕，由縣長張麗善、城鄉發展處長林長造、議員顏忠義、大埤鄉長林森寶、大埤代表會主席陳秋慶、副主席王明輝等人與鄉親一起體驗滾草球、肩擔稻草，體驗農村生活。

張麗善表示，雲林縣是全國稻米重要產地之一，尤其大埤鄉是全國水稻栽種面積最大的鄉鎮，二期作收割後田間穀倉狀的稻草捲，是許多四、五年級生都有到田間擔稻草的經驗，稻草堆也是雲林季節的限定景觀。

大埤鄉長林森寳說，大埤全鄉人口有1萬8000多人，但稻米栽種面積超過3600公頃，產量及面積都高居全國鄉鎮市之冠，是全國最大米鄉。

他表示，這幾年三結村社區利用稻草展現稻草編織的許多創意，提升稻草附加經濟價值，創造新產業商機，也期待民眾透過不同形式體驗農村慢活生活。