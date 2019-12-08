「廢物變黃金」大埤三結社區讓稻草變文創
「廢物變黃金」雲林縣大埤鄉三結社區，將稻草再利用創作出稻草按摩棒、草編文創藝品，增加農民收入；社區近日舉辦稻草文化節，並利用稻草做出許多裝置藝術，讓民眾看到不同的農村風貌。
稻草文化節昨天開幕，由縣長張麗善、城鄉發展處長林長造、議員顏忠義、大埤鄉長林森寶、大埤代表會主席陳秋慶、副主席王明輝等人與鄉親一起體驗滾草球、肩擔稻草，體驗農村生活。
張麗善表示，雲林縣是全國稻米重要產地之一，尤其大埤鄉是全國水稻栽種面積最大的鄉鎮，二期作收割後田間穀倉狀的稻草捲，是許多四、五年級生都有到田間擔稻草的經驗，稻草堆也是雲林季節的限定景觀。
大埤鄉長林森寳說，大埤全鄉人口有1萬8000多人，但稻米栽種面積超過3600公頃，產量及面積都高居全國鄉鎮市之冠，是全國最大米鄉。
他表示，這幾年三結村社區利用稻草展現稻草編織的許多創意，提升稻草附加經濟價值，創造新產業商機，也期待民眾透過不同形式體驗農村慢活生活。
稻草文化節活動有紮稻草、滾草球、草編DIY、擔稻草比賽，現場還有農特產品展售、在地美食品嘗，張麗善等人也歡迎鄉親來大埤遊覽只有秋冬二期作收割後才有的稻草捲季節限定農村景象。
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