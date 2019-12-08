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花海節回來了！嘉義市連續兩周假日 來玉山路底賞花

2019-12-08 07:40聯合報 記者卜敏正／嘉義即時報導

花海節回來了」2019嘉義市花海節昨起，一連兩周的周末假日，在玉山路底的港坪花卉專業區登場，有14公頃壯麗花海景色，現場還規畫美食、農特產攤位，與連串表演活動，市長黃敏惠強調，嘉義市保有城市與鄉村特色，花海節停辦3年再次回歸，離都市最近的花海節就在嘉義市。

嘉義市府約20年前開始，輔導玉山路底農民在農田稻作休耕後，種植大波斯菊、百日草、向日葵、油菜花等花卉辦花海節，搭配港坪花卉專業區，成為每年底重要活動，停辦3年後，今年重新規畫辦理，遇到暖冬少雨，花提早綻放，2周前花田中各色花卉已爭妍鬥麗、競相盛開。

黃敏惠表示，花海2周前就已盛開，看見大家不斷拍出美照上網分享，讓花海節還沒開始，就已吸引許多人潮，花海連接著農田、鄉村、城市，這也是離城市最近的花海節。

她說，嘉義市有15個農村社區，感謝社區夥伴支持花海節裝置藝術，這些社區都各有特色，同時也感謝議會、各界支持，贊助鐵孩子、金龜車等裝置藝術，讓遊客看到熱鬧滾滾的嘉義市。

市府建設處長陳光興表示，花海活動今天、12月14日、12月15日還有3天，上午11點提供200份免費試吃品，今年向日葵、百日草、波斯菊等花卉綻放，加上各種動物藝術裝置，絕對值得一遊。為維護現場活動安全，玉山路與大貴路路口，至舞台現場間道路交通管制，建議多利用劉厝公園至大貴路口間接駁專車。

嘉義市花海節一連兩周的周六、日舉辦，今年暖冬少雨，各種花卉已提早綻放，吸引民眾前...
嘉義市花海節一連兩周的周六、日舉辦，今年暖冬少雨，各種花卉已提早綻放，吸引民眾前來賞花。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市花海節一連兩周的周六、日舉辦，今年暖冬少雨，各種花卉已提早綻放，吸引民眾前...
嘉義市花海節一連兩周的周六、日舉辦，今年暖冬少雨，各種花卉已提早綻放，吸引民眾前來賞花。圖／嘉義市政府提供
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嘉義市花海節一連兩周的周六、日舉辦，今年暖冬少雨，各種花卉已提早綻放，14公頃花...
嘉義市花海節一連兩周的周六、日舉辦，今年暖冬少雨，各種花卉已提早綻放，14公頃花海景色壯麗。圖／報系資料照片
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