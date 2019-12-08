花海節回來了！嘉義市連續兩周假日 來玉山路底賞花

「花海節回來了」2019嘉義市花海節昨起，一連兩周的周末假日，在玉山路底的港坪花卉專業區登場，有14公頃壯麗花海景色，現場還規畫美食、農特產攤位，與連串表演活動，市長黃敏惠強調，嘉義市保有城市與鄉村特色，花海節停辦3年再次回歸，離都市最近的花海節就在嘉義市。

嘉義市府約20年前開始，輔導玉山路底農民在農田稻作休耕後，種植大波斯菊、百日草、向日葵、油菜花等花卉辦花海節，搭配港坪花卉專業區，成為每年底重要活動，停辦3年後，今年重新規畫辦理，遇到暖冬少雨，花提早綻放，2周前花田中各色花卉已爭妍鬥麗、競相盛開。

黃敏惠表示，花海2周前就已盛開，看見大家不斷拍出美照上網分享，讓花海節還沒開始，就已吸引許多人潮，花海連接著農田、鄉村、城市，這也是離城市最近的花海節。

她說，嘉義市有15個農村社區，感謝社區夥伴支持花海節裝置藝術，這些社區都各有特色，同時也感謝議會、各界支持，贊助鐵孩子、金龜車等裝置藝術，讓遊客看到熱鬧滾滾的嘉義市。