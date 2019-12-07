大新營嘉年華會今明兩天登場 業績上看2200萬元

台南購物節大新營嘉年華活動」今、明兩天在新營區民權路區段（自三民路口起至民治路口）登場，今年共有台南百家好店參展、新營店家歡樂GO、公益競標愛心義賣、親子DIY、大新營小旅行、防災宣導闖關遊戲、街頭實境秀及摸彩券加值送等八大主題，預估兩天可吸引4.5萬人。

黃偉哲表示，目前市府投入相當多的資源於促進溪北商圈及整體商圈環境提升，這次大新營嘉年華特別邀集130家知名人氣店家至民權路設攤參展，藉以吸引及促進大新營地區的經濟活絡，現場參展廠商們也秉持著回饋社會的精神，自願捐贈上百件商品供作義賣品，將義賣所得全數捐給「北台南家扶中心及華山基金會」。

經發局延續去年與新營在地店家結合，續辦凡在新營商圈特約店家消費者即可兌換摸彩券活動，活動則自12月1日至12月8日止為期8天，民眾可到本活動各特約商店不限額度的消費，即獲得摸彩券一張，獎品有50吋LED電視、洗衣機、吸塵器、腳踏車等多項優質的3C家電好禮，民眾不妨藉此機會來參加抽獎，順勢安排一趟新營的購物旅程。

為了讓活動動線更多元及活潑，在85度C後方公園營造一個親子共融區域，將結合特色商品展售、防災宣導闖關遊戲、街頭實境秀及親子DIY等四大特色。

除了主舞台外，在85度C後方公園內，將以雙主場的概念來呈現，在公園鄰近民權路上搭設小舞台邀請多組街頭藝人駐點表演，讓民眾能和演出者近距離接觸，希望藉此讓民眾多到特約商店消費，也能延長停留時間，增加在地店家及現場攤商的收益。

觀光旅遊局今天也在新營文化中心廣場舉辦之「聖爵契約：新營篇」實境解謎遊戲，吸引大批各路玩家湧入新營著名景點進行解謎遊戲，同時舉辦新營人來讚聲2.0快閃場，民眾只要在開幕時段於活動地點打卡、拍照並分享於個人臉書，就可以獲得小禮物。