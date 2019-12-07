陳亭妃競選總部成立 蔡英文：讓她全國最高票當選

台南市立委參選人陳亭妃今天下午在安南區成立競選總部，總統蔡英文南下陪同她到草湖寮代天宮參香後，親 自為她授旗，並說她是最認真、最有實力及最有成績的「三多」立委，當場呼籲支持者讓陳亭妃以全國最高票當選。蔡總統也不忘請託支持者讓她繼續連任，讓民進黨國會過半，共同守護台灣這塊土地。

陳亭妃下午成立總部，計有上萬支持者到場加油、打氣，行政院副院長陳其邁、前行政院長游錫堃及交通部長林佳龍等人站台助講。而現場飄著小雨，氣溫低，蔡總統陪同陳亭妃等人一起大進場，蔡總統稱剛握到即問候郷親的手有點冷，問候「會不會冷？」，支持者熱情回應「不會」，她提醒郷親要照顧好自己的健康，明年1月11 日大選順利投下手中選票。

行政院前院長游錫堃為陳亭妃披綵帶，蔡總統則親自為陳亭妃授旗，總統說，陳亭妃擔任10多年立委，是最認真、最有實力及最有成績的「三多」立委，當場呼籲支持者讓陳亭妃以全國最高票當選。

蔡總統也不忘向支持者支持者讓她繼續連任，讓民進黨國會過半。她表示，要選保護台灣這塊土地的總統、立委及政黨，呼籲選民要選顧台灣、民主自由及這個國家的總統，全世界都在看台灣人的選擇，明年1月11 日選出什麼樣的總統、立委及政黨，這是很重要的事，台灣人有決心要守護自己國家、民主自由及主權，台灣也才會繼續發展。