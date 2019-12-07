親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

合歡山貨車墜谷1命危1傷 6歲女童摔出搜尋中

星宇航空尾牙曝光！暴增至近千員工 網羨慕：顏值超高

陳亭妃競選總部成立 蔡英文：讓她全國最高票當選

2019-12-07 18:18聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南市立委參選人陳亭妃今天下午在安南區成立競選總部，總統蔡英文南下陪同她到草湖寮代天宮參香後，親 自為她授旗，並說她是最認真、最有實力及最有成績的「三多」立委，當場呼籲支持者讓陳亭妃以全國最高票當選。蔡總統也不忘請託支持者讓她繼續連任，讓民進黨國會過半，共同守護台灣這塊土地。

陳亭妃下午成立總部，計有上萬支持者到場加油、打氣，行政院副院長陳其邁、前行政院長游錫堃及交通部長林佳龍等人站台助講。而現場飄著小雨，氣溫低，蔡總統陪同陳亭妃等人一起大進場，蔡總統稱剛握到即問候郷親的手有點冷，問候「會不會冷？」，支持者熱情回應「不會」，她提醒郷親要照顧好自己的健康，明年1月11 日大選順利投下手中選票。

行政院前院長游錫堃為陳亭妃披綵帶，蔡總統則親自為陳亭妃授旗，總統說，陳亭妃擔任10多年立委，是最認真、最有實力及最有成績的「三多」立委，當場呼籲支持者讓陳亭妃以全國最高票當選。

蔡總統也不忘向支持者支持者讓她繼續連任，讓民進黨國會過半。她表示，要選保護台灣這塊土地的總統、立委及政黨，呼籲選民要選顧台灣、民主自由及這個國家的總統，全世界都在看台灣人的選擇，明年1月11 日選出什麼樣的總統、立委及政黨，這是很重要的事，台灣人有決心要守護自己國家、民主自由及主權，台灣也才會繼續發展。

蔡總統呼籲台南郷親要把票投的「高高高」、「水水水」，大聲向全世界說「這就是台灣人的選擇」。蔡總統也與陳亭妃等人向支持者請託，並高呼「凍蒜」。

蔡總統向支持者請託，立委票投陳亭妃、讓蔡英文連任，民進黨國會席次過半。記者邵心杰...
蔡總統向支持者請託，立委票投陳亭妃、讓蔡英文連任，民進黨國會席次過半。記者邵心杰／攝影
分享
總統蔡英文呼籲，選民要選顧台灣、民主自由及這個國家的總統，全世界都在看台灣人的選...
總統蔡英文呼籲，選民要選顧台灣、民主自由及這個國家的總統，全世界都在看台灣人的選擇。記者邵心杰／攝影
分享
蔡總統親自為陳亭妃授旗，當場呼籲支持者讓陳亭妃以全國最高票當選。記者邵心杰／攝影
蔡總統親自為陳亭妃授旗，當場呼籲支持者讓陳亭妃以全國最高票當選。記者邵心杰／攝影
分享

陳亭妃行政院民進黨2020選舉2020選舉台南市立委

延伸閱讀

韓國瑜：今年代表字亂 蔡英文再執政就是「慘慘...

影／總統蔡英文台南交管警被撞倒 警：意識清醒...

投資大爆炸 蔡英文：台商投資破7千億、外商加...

PTT帳號與楊蕙如有關被刪？游錫堃：已報警處...

相關新聞

民進黨立委參選人蔡易餘後援會成立 邀嘉義之光尬舞

2019-12-07 19:00

立委台南四選區激戰 藍營呼籲票投林燕祝爭台南這一席

2019-12-07 17:10

影／林國慶競選總部成立 林一度哽咽感謝民眾支持

2019-12-07 15:32

影／統一企業鼓勵集團員工做善事 今為新住民辦耶誕趴

2019-12-07 14:45

影／嘉義市長黃敏惠認為「最噁心的事」移花接木

2019-12-07 14:35

不忘本！侯永都基金會連8年 北門二重港發慰問金

2019-12-07 14:23

台南「中國城」重生！世界7大令人期待的公園快開放了

2019-12-07 12:34

超划算！三天兩夜包吃住、送衣服 冬令營300名額秒殺

2019-12-07 12:33

台南西港胡麻節暖呼呼登場 麻油雞及黑芝麻香腸免費嘗

2019-12-07 12:15

雲林縣立圖書館有譜 將座落斗六水岸園區

2019-12-07 12:14

台南龍崎山區高架橋下祕境 巨大3D彩繪畫作驚艷

2019-12-07 11:09

感動！他專捐對到獎發票 強調生活夠用就好

2019-12-07 11:08

另類耶誕燈！台南玉井大芒果地標 化身璀璨之星保平安

2019-12-07 10:39

讓嘉義老房子說故事 夫妻協力重修老屋活化利用

2019-12-07 08:27

影／小朋友耶誕願望：爸爸車禍快好、能續讀高中

2019-12-07 00:06

台南市海東國小百歲慶生

2019-12-06 23:45

南市兒少保護自治條例 送審

2019-12-06 23:43

古坑草嶺公路 大客車通樂

2019-12-06 23:37

500多養殖戶 要南市撤光電自治條例

2019-12-06 23:06

嘉市東門教會重生 申請市定古蹟

2019-12-06 23:03

9旬鄰居相揪做志工 「愈做愈年輕」

2019-12-06 23:01

長青食堂 廚餘種出無毒菜

2019-12-06 22:59

人才難留 南市議員促增射擊場

2019-12-06 22:55

手機教識字「願做新住民守護天使」

2019-12-06 22:54

嘉市首座檜木建築教會 將登錄市定古蹟

2019-12-06 21:41

廚餘變黃金！長青菜園大豐收 雲林廚餘肥料一級棒

2019-12-06 17:47

南台灣首間三井OUTLET年底動工 預計2022年開幕

2019-12-06 17:30

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

台南「中國城」重生！世界7大令人期待的公園快開放了

2019-12-07 12:34

影／梁靜茹重回13年前拍MV暖暖火車站 遇當年帶隊老師

2019-12-07 12:11

生人迴避「莫再直播」 彰化縣鹿港鎮今晚送肉粽

2019-12-07 15:58

清晨路樹倒塌 土城員警聯合區公所緊急排解堵塞

2019-12-06 23:51

番茄料理全報到 高雄路竹番茄節12/7、12/8登場

2019-12-07 07:21

76歲獨居嬤月僅2千生活費 當課陪自立還喜獲多孫

2019-12-07 10:20

找場地開分館 館長：新竹開價是神租金真的會吐血

2019-12-07 12:38

北市成美右岸花海盛開 6萬盆542坪花草美景這樣去

2019-12-07 06:49

竹東舊台泥特色公園改造完成 年底將啟用

2019-12-07 12:35

感動！他專捐對到獎發票 強調生活夠用就好

2019-12-07 11:08

台東消防小鮮肉猛男成冬季戀「哥」 網友也瘋狂！

2019-12-07 09:51

30年藝人生涯想轉行選市長 許效舜：希望暖暖出市長

2019-12-07 12:42

嘉市首座檜木建築教會 將登錄市定古蹟

2019-12-06 21:41

影／嘉義市長黃敏惠認為「最噁心的事」移花接木

2019-12-07 14:35

蔡英文：中央有永和市民當總統 蔡沐霖當溝通橋梁

2019-12-06 21:07

讓嘉義老房子說故事 夫妻協力重修老屋活化利用

2019-12-07 08:27

換熱水器 南投補助3千~1.2萬元

2019-12-06 23:57

南湖大山降入冬初雪 民眾直呼過癮暫下撤山屋

2019-12-06 21:16

盧秀燕砲打中火：她和顏寬恒每天跟中央對槓顧好空氣

2019-12-07 13:15

影／林國慶競選總部成立 林一度哽咽感謝民眾支持

2019-12-07 15:32

台中大坑步道假日2萬人走 木棧道等設施整修後更好走

2019-12-07 09:53

靜宜「主顧聖母堂」落成 台中新地標

2019-12-06 23:55

巨大耶誕樹1400米追光大道迎賓 高雄追光季寒雨中點燈

2019-12-06 22:09

台南西港胡麻節暖呼呼登場 麻油雞及黑芝麻香腸免費嘗

2019-12-07 12:15

一日遊冬季小旅行好搶手 溫泉專車額滿花蓮縣府再加碼

2019-12-07 10:54

被問婚變 梁靜茹：最近好 依然相信這世界是如此美好

2019-12-07 13:02

挺韓罷韓同日登場 警政署長強調「會嚴懲暴力」

2019-12-07 12:59

黃國昌質疑屏議會下架影片挨告 張怡回擊：告什麼告？

2019-12-06 21:33

超划算！三天兩夜包吃住、送衣服 冬令營300名額秒殺

2019-12-07 12:33

不只拚「凍蒜」 侯友宜天冷上街訪街友

2019-12-07 10:12

台南龍崎山區高架橋下祕境 巨大3D彩繪畫作驚艷

2019-12-07 11:09

「打從心裡，暖暖的」／梁靜茹今到暖暖國小校慶獻唱

2019-12-06 23:40

影／小朋友耶誕願望：爸爸車禍快好、能續讀高中

2019-12-07 00:06

影／6層樓高74公尺長 花蓮新天堂樂園溜滑梯成世界之最

2019-12-07 16:40

另類耶誕燈！台南玉井大芒果地標 化身璀璨之星保平安

2019-12-07 10:39

民眾搶拍！屏東新款警用重機開導超吸睛 人氣勝蔡英文

2019-12-07 18:17

小黃起跳85元只補助50元 台中敬老卡議員批「沒誠意」

2019-12-07 11:20

一氧化碳去年全台釀11死 消防編200萬預算補助換熱水器

2019-12-07 13:41

周董批小巨蛋留著幹嘛 柯：培養更多周杰倫

2019-12-06 23:56

影／中火大戰 沈榮津：中市執法要遵守法令一起來溝通

2019-12-07 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top