立委台南四選區激戰 藍營呼籲票投林燕祝爭台南這一席

台南市第四選區立委參選人林燕祝今天新市區聯合競選總部成立，她與支持者「為外交官之死默哀一分鐘」，批民進黨心中只有選舉，濫用國家機器，透過網路抹紅抹黑，令人十分痛心；參選第六選區立委的國民黨前主席洪秀柱來站台，她也痛批民進黨只會抹紅，連她的姓都被改成姓「紅」，民進黨已經在台南從上到下全面執政20多年，該換人做看看。

林燕祝表示，連日受抹紅抹黑困擾，她要氣憤回嗆民進黨。林燕祝說，自己絕對禁得起挑戰，綠營奧步放馬過來，她將正面對於不實的言論，依法追究責任，她並為首投族發聲，關注青年住宅創業和結婚生子，影響國家發展甚大，未來進入立法院會催生青年處專職推動。

林燕祝母親林徐寶貴因孫子獻唱「阿嬤的話」，上台替女兒林燕祝拉票，請來新市出身的第一屆毛豆公主熱情開唱，為聯合競選總部成立大會開場，新市競選總部執行長鄭文強等輪流上台發言，肯定林服務不分藍綠，問政表現有目共睹，讓現場氣氛熱鬧非凡。前市議員林進旺、前議長李全教、前政務委員高思博都拜託大家，這次一定要支持認真的林燕祝。

往返兩岸經商的前議員林進旺指控民進黨抹黑抹紅，台商初期開拓市場時被綠營說得一文不值，現卻改口資金回流，鬼話連篇，不能讓綠營繼續執政。他說，新市善化間鐵路地下化民進黨政府宣稱推動20多年未見動靜，大家要下架貪汙無能的民進黨，支持林燕祝進入立法院為鄉親發聲，林燕祝服務不分黨派，是真正為民服務的民意代表，大家要支持「新化在地的女兒」。