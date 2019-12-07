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張嘉郡喊爭取調漲公糧收購價 蘇治芬：應追求產業轉型

2019-12-07 16:43聯合報 記者陳雅玲／雲林縣即時報導

國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡今天成立水林鄉競選服務處，她暢談水林未來建設的期許，將爭取調漲公糧收購價，讓農民有更好的保障，尋求連任的民進黨第一選區立委參選人蘇治芬則表示，農委會在稻作有完整配套，應追求產業轉型、提高生產品質，並放寬「農田辦理轉作休耕之資格」基期年的限制。

張嘉郡水林競選服務處成立，她授戰旗給水林鄉農會總幹事洪丁仁，水林鄉代會主席周聯聰贈好彩頭、水北村長洪茂仁贈包子、粽子預祝包中，張嘉郡說，她曾任兩屆立委，為水林鄉爭取6.6億元的建設經費，呼籲鄉親支持有能力爭取建設經費的人選。

張嘉郡也提出政見，包括要求中央進口農產品要避免衝擊本土農產品的價格、爭取調漲公糧收購價、水林鄉北六村的灣東重劃區農水路重新整治、串連周邊文化和宗教觀光產業，促進觀光旅遊並帶動地方繁榮。

針對張嘉郡提出的調漲公糧收購價，蘇治芬表示，張候選人的說法是老舊的，整體稻作產業應適時轉型，輔導農民生產競爭力作物，目前農委會在稻作有完整配套，包括公糧收購、稻作直接給付、稻作保險、天然災害稻穀收購等。

她表示，應追求產業轉型提高生產品質，並放寬「農田辦理轉作休耕之資格」基期年的限制（在83至92年基期年期間種稻有案的農地，才能領取生產環境維護給付），這一部分農委會將推出農業環境基本給付措施，不限基期年，未來特定農業區、一般農業區的農牧用地的實耕者，皆可申請，預計每公頃補助1萬元；原有的對地環境綠色給付仍然適用，以稻農為例，未來每公頃至少能申請2萬元補助。

尋求連任的民進黨第一選區立委參選人蘇治芬（左六）認為農委會在稻作有完整配套，應追...
尋求連任的民進黨第一選區立委參選人蘇治芬（左六）認為農委會在稻作有完整配套，應追求產業轉型、提高生產品質，並放寬「農田辦理轉作休耕之資格」基期年的限制。圖／蘇治芬競選總部提供
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國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡（中）今天成立水林鄉競選服務處，她暢談水林未...
國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡（中）今天成立水林鄉競選服務處，她暢談水林未來建設的期許，將爭取調漲公糧收購價。圖／張嘉郡競選總部提供
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國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡（右）今天成立水林鄉競選服務處，她暢談水林未...
國民黨雲林縣第一選區立委參選人張嘉郡（右）今天成立水林鄉競選服務處，她暢談水林未來建設的期許，將爭取調漲公糧收購價。圖／張嘉郡競選總部提供
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尋求連任的民進黨第一選區立委參選人蘇治芬（前排左二）認為農委會在稻作有完整配套，...
尋求連任的民進黨第一選區立委參選人蘇治芬（前排左二）認為農委會在稻作有完整配套，應追求產業轉型、提高生產品質，並放寬「農田辦理轉作休耕之資格」基期年的限制。圖／蘇治芬競選總部提供
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