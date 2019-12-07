陳明文竹崎後援會成立 奮起湖便當代言人贈便當

民進黨嘉義縣山區立委參選人陳明文今天上午在竹崎鄉灣橋村舉辦竹崎聯合後援會成立大會，竹崎奮起湖知名便當代言人，高齡78歲的林金坤和兒子林耿逸全家，為感謝陳明文對奮起湖林地解編的努力特別下山，並送上一個代表奮起湖的招牌鐵路便當。

林耿逸表示，他們家族從清朝世居奮起湖，但是國民黨政府來台後，土地變成國有，發展受限，陳明文推動林班地解編換約，為山區居民尋找活路。林金坤表示，陳明文不只是保存了奮起湖便當，更守護他們的家。

立委陳明文表示，林地解編是整體的政策發展，竹崎奮起湖是嘉義發展觀光的重要地區，這些政策要朝觀光方向制定，奮起湖是全國首例，從當年火災的一期，到最近的二期，接下來的三期，一路走來很不容易，透過這樣的方式解決居民生活問題，讓觀光再升級。

陳明文細數農業政績，從老農津貼、農民職災保險、農產保險、小農機具補助等等，都是為了農民的生活與發展著想，未來陳明文也會持續照顧在地農民，發展台灣農業，讓大家都能獲得保障。